ФАПК Якутия заменит колу напитком из пантов оленя

В Якутии предложили заменить «Кока-Колу» местной газировкой и напитком из пантов северного оленя В ФАПК «Якутия» рассказали «Подъёму», что с 2016 года в рамках импортозамещения освоили выпуск газировки со вкусом апельсина, лимона и колы, а также тонизирующего напитка YES.

«Освоен выпуск газированных напитков «LIKE» со вкусом «апельсин», «лимон» и «кола». Холодный чай «N’Ice Tea» со вкусами лимона, персика, яблока и лесных ягод ничуть не уступает импортным напиткам. Тонизирующий напиток YES (Yakutia Energy Secret) уникален тем, что это разработка АО ФАПК «Якутия» и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск).

Главным энергоносителем является брендовый компонент Якутии «Эпсорин» полученный из пантов северного оленя методом мягкого экстрагирования. Эпсорин рекомендуется к приему в качестве тонизирующего, профилактически-оздоровительного средства, способствующего восстановлению организма после перенесенных заболеваний, повышающего сопротивляемость организма к действию неблагоприятных факторов, как то: загрязнение окружающей среды, в т.ч. тяжелыми металлами, радионуклидами, при холодовых адаптациях, при физической и умственной усталости.

В дополнение ко всему вышеперечисленному есть заключения Фармкомитета РФ 1992 года, основанное на актах трёх учреждений, в том числе Питерского института физкультуры им.Лесгафта, о том, что якутский продукт «Эпсорин» не является допингом, и одобрен WADA».

На предприятии сообщили, что их напитки выпущены с целью «насытить рынок местной продукцией, которая по качественным и вкусовым показателям могла бы составить конкуренцию газировке, которая завозится из-за пределов республики». Уточняется, что газировка ФАПК «Якутия» изготавливается из артезианской воды и 100% сахара.