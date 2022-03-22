ФАПК «Якутия» намерена замещать своим продуктом импортные напитки

ФАПК «Якутия» является крупнейшим производителем напитков в республике — в среднем в год компания производит 8 млн литров напитков. Компания намерена в разы увеличить объем производимой продукции. О планах компании рассказал объясняем.рф директор производства безалкогольных напитков ФАПК «Якутия» Сергей Быков, сообщает ЯСИА.

Крупнейший производитель напитков республики «ФАПК» Якутии» в среднем год производит 8 млн литров напитков. Сейчас в планах у компании в разы увеличить объем производимой продукции.

Директор производства безалкогольных напитков ФАПК «Якутия» Сергей Быков отмечает, что планы у компании очень большие.

«Будем замещать своим продуктом импортные аналоги. На нашем заводе уже производим чаи — это персик, лесные ягоды, яблоко и лимон. Вместе с программой «Охота и рыбалка» мы вот два чая разрабатывали совместно — зеленый с чабрецом и черный час с черной смородиной. Самая первая вода наша — это вода «Дети Азии». Также у нас есть линейка — это аналоги колы, фанты и спрайта. Есть также и ретро-линейка лимонадов с 80-х годов «Крем-сода», «Буратино», «Лимонад», «Барбарис» и «Тархун». Теперь люди будут пробовать все больше и покупать нашу продукцию», — сказал он.