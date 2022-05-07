Фанфары зазвучали над Туймаадой

6 мая 2022 года в Якутске стартовал III Межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо». В третий раз Якутск собирает жителей и гостей города Якутска на праздник духовой музыки.

Первый фестиваль состоялся в июне 2017 года, второй прошел в Якутске с 31 мая по 3 июня 2019 г. под эгидой Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Третий фестиваль должен был пройти в 2021 году, но помешала пандемия.

Спустя три года в Якутске вновь загремели фанфары фестиваля!

«Духовое общество активно развивается во всех регионах, а мы несем это движение на северо-восток нашей страны. Подобного фестиваля в этой части страны нет, и мы очень надеемся, что статус межрегионального будет укрепляться и с каждым разом наш фестиваль будет приглашать участников из различных регионов нашей страны, и может быть, стоит мечтать, что в будущем он станет международным. Призываю вас следить за афишей, предстоят очень интересные концерты. Традиционный open air — концерт на открытой площадке состоится 15 мая в 14 часов на площади Орджоникидзе. В концерте примут участие наши партнеры из самых разных учреждений культуры города Якутска, а также гости из Владивостока и Москвы. Хочу поблагодарить постоянных участников нашего фестиваля — это три духовых оркестра: профессиональный духовой оркестр Lena River Brass Филармонии Якутии, дирижер — Павел Васьковский, он же художественный руководитель фестиваля «Фанфары земли Олонхо»; духовой оркестр Высшей школы музыки, руководитель — Александр Кузьмин и духовой оркестр Якутского музыкального колледжа, руководитель — Айал Малышев», — открыла фестиваль Туйаара Игоревна Пестрякова — директор Якутского филиала Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», генеральный директор Филармонии Якутии.

Духовой оркестр был и остается самым демократичным, мобильным и любимым музыкальным коллективом у слушателей. В зале Детской школы искусств, несомненно, собрались ценители духовой музыки – каждый концертный номер сопровождался шквалом аплодисментов.

Первым на сцену поднялся коллектив Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова под управлением Айала Малышева. В исполнении оркестра прозвучали произведения Марка Жиркова – «Над Якутском», вальс М. Блантера – «В городском саду», матросский танец «Яблочко», Д. Салимана-Владимирова – «Якутский победный марш».

Далее представил свое исполнительское искусство духовой оркестр Высшей школы музыки им. В.А. Босикова под управлением заслуженного артиста РС(Я) Александра Кузьмина.

Ярко, зажигательно в исполнении оркестра прозвучали: «Марш танкистов» С. Чернецкого и «Русская народная» Е. Никитина, волнующе исполнили «Травиату» Д. Верди в обработке Анатолия Клещенко и «Полонез» М. Огинского, душевно «В лесу прифронтовом» М. Блантера.

Стоит отметить, что 13 мая в концертном зале Детской школы искусств №1 состоится юбилейный концерт Александра Кузьмина — «Духовая музыка – судьба моя!», посвященный его 60-летию.

Третьим блоком концерта стало выступление профессионального коллектива – духового оркестра Lena River Brass Филармонии Якутии под управление Павла Васьковского.

Когда звучит духовой оркестр – испытываешь невероятную гордость, торжество, радость, невероятный подъем чувств и эмоций. Удивительно, как живая музыка действует на человека! Звонкое многоголосное звучание способно производить необыкновенный эффект! Энергетическое единение с залом можно было наблюдать по тому, как публика качала в ритм музыке головой, как аплодировала не только после завершения произведения, но и во время его исполнения, не сдерживая нахлынувших эмоций.

Оркестр Lena River Brass начал свое выступление с премьеры – впервые в Якутске прозвучала увертюра «Российские просторы» Бориса Диева.

Особый восторг вызвал Концерт для кларнета с оркестром Артье Шоу в стильном, виртуозном исполнении Павла Ляхова.

Дань памяти оркестр отдал Валерию Халилову – композитору и дирижеру, идейному вдохновителю музыкального фестивального движения в нашей стране. Прозвучали произведения, написанные Валерием Михайловичем: в сопровождении оркестра квартет саксофонистов в составе Нарыйи Антоновой, Светланы Степановой, Мичила Сыроватского и Антона Павлова исполнил «Сакстайм»; «Пьесу для кларнетов» исполнил квинтет кларнетистов в составе: Тараса Сергучева, Павла Ляхова, Дмитрия Кучерявого, Николая Заболоцкого и Павла Горского. Украсили концерт артисты Симфонического хора Филармонии Якутии – Дмитрий Никифоров-Келлер и Юлия Караченцева, которые в сопровождении оркестра исполнили знаменитые песни: «Майский вальс» на слова М. Ясеня и музыку И. Лученка, «Верни мне музыку» на слова А. Вознесенского и музыку А. Бабаджаняна, «И удача придет» на слова А. Савицкого, музыку В. Халилова.

В завершении концерта прозвучал яркий, динамичный марш «Весна 45 го» Бориса Диева, а песня «Навсегда великая страна» Валерия Халилова собрала на сцене два коллектива – духовой оркестр Lena River Brass и Симфонический хор Филармонии Якутии.

Фестиваль открыт, фанфары зазвучали в Якутске! Впереди наших слушателей ждут интереснейшие проекты. 15 мая приглашаем всех на площадь Орджоникидзе. Наконец-то пришла весна, и мы можем слушать великолепную музыку на свежем воздухе! В концерте примут участие 11 коллективов: духовые оркестры города Якутска, танцевальные коллективы «Гулун» и «Кyн Мичээр», Симфонический хор Филармонии Якутии и вокальный ансамбль казачьей песни «Вольница», группа барабанщиков «Тэтим», Jazz-band Session Club, этно-исполнитель Максим Дуткин (Чокурдах) и хомусист-импровизатор Эркин Алексеев.

Специальные гости фестиваля: Илья Сергеев — гобоист, дирижер, начальник оркестра Тихоокеанского флота (г. Владивосток) и Российский квартет саксофонистов (г. Москва) — финалист и лауреат телевизионного проекта канала Россия-Культура «Квартет 4х4», Победитель Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция». Кроме выступления на площади, Российский квартет саксофонистов даст концерт 16 мая в ДДН им. А.Е. Кулаковского.

В конце мая состоятся выездные концерты Духового оркестра Lena River Brass и солистов Симфонического хора Филармонии Якутии в Хабаровске: 21 мая состоится выступление на Ысыахе Постпредства РС(Я) по ДВФО в рамках празднования 100-летия ЯАССР, а 23 мая концерт войдет в программу X юбилейного международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Желаем нашим артистам успешных выступлений!

Духовые оркестры — это мощь и сила, позитив и прекрасное настроение!

Приходите на праздник духовой музыки!