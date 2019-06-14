Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости

Самая роковая блондинка якутской эстрады Надина ЭЛЬПИС поразила поклонников в своем Instagram эффектным нарядом.
Моё летнее настроение нашло своё воплощение в этом прелестном платье, платье — небо, платье — цветы, платье — мечты 🦋💙 Сана танас мааныта 💙
Певица предстала в платье а-ля фламенко с цветочным принтом, который остается в тренде уже много лет подряд.
Еще одна деталь, делающая этот look мегамодным является — бант.
Этот образ безусловно подходит яркой Надине, с чем и согласились многочисленные коллеги знаменитости и ее фолловеры. Пост певицы собрал кучу восторженных комментариев и почти тысячу лайков.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.