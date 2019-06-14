АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.63
 73.01
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2019, 13:45
Политика
Партийные ряды пополняются новыми членами
14.06.2019, 13:30
Культура & Образование
Афиша
Ночь в филармонии
14.06.2019, 13:15
Финансы
Позитив
Алмазэргиэнбанк наградил победителя акции «Обменяй монеты»
14.06.2019, 13:08
Светская хроника
Instagram
Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости
14.06.2019, 13:00
Экология
Люди на мерзлотных ландшафтах
14.06.2019, 12:45
Судебная хроника
В Якутии экс-руководитель признался в присвоении 3,8 млн рублей
14.06.2019, 12:33
Красота & Здоровье
Интервью
Больничный уют: интервью сестры – хозяйки
14.06.2019, 12:22
Якутия
Движение по переправе через реку в Якутии временно закрыто
14.06.2019, 12:22
Экономика
Энергетики проводят капитальный ремонт электросетей «КВГЭС – Айхал»
14.06.2019, 12:09
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!
14.06.2019, 12:01
Судебная хроника
Люди в погонах оказались на скамье подсудимых
14.06.2019, 11:57
Экономика
Якутскэнерго: встречайте лето без долгов!
14.06.2019, 11:44
Экология
О ликвидации разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе
14.06.2019, 11:30
Происшествия
86 человек тушат лесные пожары в Якутии
14.06.2019, 11:19
Происшествия
Еще один якутянин поверил лжесотруднику банка
14.06.2019, 11:12
Экономика
Обсуждены вопросы развития Арктических районов Якутии
14.06.2019, 10:58
Красота & Здоровье
Интервью
«Сердечное» интервью
14.06.2019, 10:46
Происшествия
В разных районах Якутска вспыхнул пожар
14.06.2019, 10:42
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
14.06.2019, 10:35
Якутия
О чем говорили Айсен Николаев и Александр Крутиков
14.06.2019, 10:24
Финансы
Фотофакт
Россельхозбанк поддержал Ысыах АККОР
14.06.2019, 10:12
Судебная хроника
Руководитель казенного учреждения «обогатился» за счет бюджета?
14.06.2019, 10:00
Экономика
Объявление
Сегодня в Тулагино работает выездная касса Энергосбыта
14.06.2019, 9:49
Судебная хроника
В Якутске осуждена гендиректор производственно-инвестиционной компании
14.06.2019, 9:38
Якутия
Владимир Солодов о задаче правительства Якутии
14.06.2019, 9:26
Происшествия
Житель Якутии совершил бесстыжий поступок
14.06.2019, 9:14
Экономика
На Сангарской нефтебазе обеспечат своевременную приемку нефтепродуктов
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
14.06.2019, 9:00
Якутск
Депутаты Якутской городской Думы утвердили изменения бюджета
14.06.2019, 2:35
Общество
Резонанс
Правление Союза журналистов Якутии выразило свою позицию по ситуации вокруг Виктории Габышевой
14.06.2019, 1:56
Экономика
РСХБ поддержал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»
14.06.2019, 0:19
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
14.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 14 июня 2019
13.06.2019, 23:08
Происшествия
Резонанс
Глава Чокурдаха: Это политическая расправа!
13.06.2019, 21:24
Экология
Бурый медвежонок Умка поселился в зоопарке «Орто Дойду»
13.06.2019, 21:21
Якутия
Обсуждены вопросы перехода в Якутии от долевого строительства
13.06.2019, 18:43
Якутск
Афиша
Программа празднования «Ысыах Туймаады 2019»
13.06.2019, 18:27
Происшествия
На аттракционе в Якутске травмированы девочки: резонанс
13.06.2019, 18:00
Якутск
На капремонт дорог будет выделена рекордная сумма — Альберт Семенов
13.06.2019, 17:45
Якутия
Власти Якутии обсудили транспортные проблемы Якутии с Минвостокразвития
13.06.2019, 17:30
Экономика
Игорь Шпектор: Якутский Водоканал работает лучше многих водоканалов страны
13.06.2019, 17:20
Экономика
Александр Крутиков посетил Жатайскую судоверфь
13.06.2019, 17:05
Якутск
Фотофакт
Ремонт на улице Чайковского
13.06.2019, 17:00
Экология
Экологи начали проверку разлива нефти в Мирнинском районе Якутии
13.06.2019, 16:40
Экология
Умка прилетела в Якутск
13.06.2019, 16:30
Спорт
Степанида Артахинова выступит на Паралимпийских играх в Токио
13.06.2019, 16:05
Культура & Образование
В Хангаласском улусе оживили картину Михаила Носова «Якуты 17 века. Ысыах»
13.06.2019, 15:45
Экология
Резонанс
В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения
13.06.2019, 15:35
Погода
Погода на завтра
13.06.2019, 15:25
Культура & Образование
Успевайте на «Белые ночи с Бичик»
13.06.2019, 15:10
Культура & Образование
В Якутске откроется выставка экспериментального искусства молодых художников «Фокус-Кэм»
13.06.2019, 14:55
Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» обеспечит вилюйскую группу районов нефтепродуктами
13.06.2019, 14:45
Спорт
В Якутске состоялись конные скачки на Кубок Малтааны
13.06.2019, 14:35
Якутия
Айсен Николаев провел встречу с прокурором Якутии Олегом Нарковским
13.06.2019, 14:22
Культура & Образование
Якутянка в Финляндии работает над созданием уникальной разработки по изучению языков
13.06.2019, 14:00
Культура & Образование
Фотограф из Китая расскажет якутянам о стерхах
13.06.2019, 13:30
Красота & Здоровье
В Перинатальном центре ЯРКБ прошел конкурс акушерок
13.06.2019, 13:15
Экономика
Энергетики ЦЭС проводят в Амгинском улусе капитальный ремонт электрических сетей
13.06.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Как врачи устанавливают диагноз, или все о лабораторной медицине
13.06.2019, 12:47
Происшествия
Операция «Должник» — на дорогах Нерюнгри
13.06.2019, 12:34
Якутия
Анонс
Владислав Левочкин о культуре и духовности
13.06.2019, 12:23
Происшествия
В Якутии угнали машину без аккумулятора
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
13.06.2019, 12:04
Происшествия
46-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников
13.06.2019, 11:50
Финансы
Россельхозбанк и РЭЦ запустили пилотную акселерационную программу
13.06.2019, 11:39
Политика
Жители эвенкийского села о проблемах, требующих безотлагательного решения
13.06.2019, 11:28
Происшествия
В праздничный день в Якутии произошло несколько пожаров
13.06.2019, 11:21
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
13.06.2019, 11:06
Желток
Instagram
История якутской певицы шокировала соцсети
13.06.2019, 10:54
Якутия
В Якутии молодожены сделали это и ни разу не пожалели
13.06.2019, 10:40
Якутск
Фотофакт
В Якутске отпраздновали День России
Светская хроника
14 июня 2019, 13:08
222

Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости

Самая роковая блондинка якутской эстрады Надина ЭЛЬПИС поразила поклонников в своем Instagram эффектным нарядом.

Моё летнее настроение нашло своё воплощение в этом прелестном платье, платье — небо, платье — цветы, платье — мечты 🦋💙 Сана танас мааныта 💙

Певица предстала в платье а-ля фламенко с цветочным принтом, который остается в тренде уже много лет подряд.

Еще одна деталь, делающая этот look мегамодным является — бант.

Этот образ безусловно подходит яркой Надине, с чем и согласились многочисленные коллеги знаменитости и ее фолловеры. Пост певицы собрал кучу восторженных комментариев и почти тысячу лайков.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
10.06.2019, 11:32
Политика
Экстра
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
14.06.2019

Ночь в филармонии

Афиша
Культура & Образование
14.06.2019

«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!

Судебная хроника
14.06.2019

Люди в погонах оказались на скамье подсудимых

Экономика
14.06.2019

Якутскэнерго: встречайте лето без долгов!

Происшествия
14.06.2019

86 человек тушат лесные пожары в Якутии

Интервью
Красота & Здоровье
14.06.2019

«Сердечное» интервью

Якутия
14.06.2019

О чем говорили Айсен Николаев и Александр Крутиков

Судебная хроника
14.06.2019

В Якутске осуждена гендиректор производственно-инвестиционной компании