24.11.2020
11:23
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Культура

Фанатки пищат от восторга: самый харизматичный актер проведет встречу

27 ноября в 18.00 состоится онлайн встреча с ведущим актером Государственного академического русского драматического театра им А.С. Пушкина, заслуженным артистом Якутии Дмитрием ТРОФИМОВЫМ.

Как сообщает Русский драмтеатр, встреча со зрителями состоится на платформе Zoom в рамках Всероссийской недели «Живой классики» в библиотеках. 

«Дорогие наши зрители! Совсем скоро состоится встреча с ведущим актером нашего театра, одним из самых любимых зрителями артистов — Дмитрием Трофимовым. О чем будем говорить? Театр, подготовка к выступлению, о деятельности театральной студии. После чего в формате реального времени участники встречи смогут задать свои вопросы Дмитрию Ивановичу», — сообщается в официальном аккаунте театра в инстаграм.

Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, необходимо зарегистрироваться по номеру 89644238311 (WhatsApp).

Дмитрий Трофимов – выпускник Института школы — студии МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко, артист театра и кино, Заслуженный артист Республики Саха (Якутия), звезда российских сериалов и якутских кинофильмов.

Фото: ГАРДТ им А.С. Пушкина
Источник: ГАРДТ им А.С. Пушкина
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