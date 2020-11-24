Фанатки пищат от восторга: самый харизматичный актер проведет встречу

27 ноября в 18.00 состоится онлайн встреча с ведущим актером Государственного академического русского драматического театра им А.С. Пушкина, заслуженным артистом Якутии Дмитрием ТРОФИМОВЫМ.

Как сообщает Русский драмтеатр, встреча со зрителями состоится на платформе Zoom в рамках Всероссийской недели «Живой классики» в библиотеках.

«Дорогие наши зрители! Совсем скоро состоится встреча с ведущим актером нашего театра, одним из самых любимых зрителями артистов — Дмитрием Трофимовым. О чем будем говорить? Театр, подготовка к выступлению, о деятельности театральной студии. После чего в формате реального времени участники встречи смогут задать свои вопросы Дмитрию Ивановичу», — сообщается в официальном аккаунте театра в инстаграм.

Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, необходимо зарегистрироваться по номеру 89644238311 (WhatsApp).

Дмитрий Трофимов – выпускник Института школы — студии МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко, артист театра и кино, Заслуженный артист Республики Саха (Якутия), звезда российских сериалов и якутских кинофильмов.