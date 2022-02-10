Фанат борьбы сделал Виктору Рассадину неожиданный подарок 😍💸

Руководитель компании «Теплый край» Ньургустан Иванов преподнес победителю Ярыгинского турнира Виктору Рассадину мощный презент — 100 000 рублей — сообщает Sportyakutia.ru

Ньургустан Иванов является большим поклонником борьбы, он регулярно ездит на крупные соревнования, чтобы поддержать якутских спортсменов.

«Для меня это мотивация тренироваться и побеждать, спасибо старшему товарищу Ньургустану за такой подарок. Дальше больше с божьей помощью!», — опубликовал сториз в инстаграме Виктор Рассадин.

Если кто помнит, в 2020 году он также оказал материальную поддержку Айаалу Лазареву, после его бронзовой медали на индивидуальном Кубке мира.

Меценат спорта с большой буквы.