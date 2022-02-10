10.02.2022
14:58
418
Общество
Фанат борьбы сделал Виктору Рассадину неожиданный подарок 😍💸
Руководитель компании «Теплый край» Ньургустан Иванов преподнес победителю Ярыгинского турнира Виктору Рассадину мощный презент — 100 000 рублей — сообщает Sportyakutia.ru
Ньургустан Иванов является большим поклонником борьбы, он регулярно ездит на крупные соревнования, чтобы поддержать якутских спортсменов.
«Для меня это мотивация тренироваться и побеждать, спасибо старшему товарищу Ньургустану за такой подарок. Дальше больше с божьей помощью!», — опубликовал сториз в инстаграме Виктор Рассадин.
Если кто помнит, в 2020 году он также оказал материальную поддержку Айаалу Лазареву, после его бронзовой медали на индивидуальном Кубке мира.
Меценат спорта с большой буквы.
Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
#Виктор Рассадин#вольная борьба#Фанат борьбы сделал Виктору Рассадину неожиданный подарок 😍💸#якутские борцы#Якутские спортсмены
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