10.02.2022
14:58
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Общество

Фанат борьбы сделал Виктору Рассадину неожиданный подарок 😍💸

Руководитель компании «Теплый край» Ньургустан Иванов преподнес победителю Ярыгинского турнира Виктору Рассадину мощный презент — 100 000 рублей — сообщает Sportyakutia.ru

Ньургустан Иванов является большим поклонником борьбы, он регулярно ездит на крупные соревнования, чтобы поддержать якутских спортсменов.

«Для меня это мотивация тренироваться и побеждать, спасибо старшему товарищу Ньургустану за такой подарок. Дальше больше с божьей помощью!», — опубликовал сториз в инстаграме Виктор Рассадин. 

Если кто помнит, в 2020 году он также оказал материальную поддержку Айаалу Лазареву, после его бронзовой медали на индивидуальном Кубке мира. 

Меценат спорта с большой буквы.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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