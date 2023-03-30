Факт охоты на медведя в Якутии проверяет прокуратура

Якутской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) организована проверка по сообщениям информационных ресурсов об осуществлении охоты на медведя неустановленным лицом на территории республики.

В ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.