30.03.2023
19:28
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Происшествия

Факт охоты на медведя в Якутии проверяет прокуратура

Якутской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) организована проверка по сообщениям информационных ресурсов об осуществлении охоты на медведя неустановленным лицом на территории республики.

В ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

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