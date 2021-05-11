Факт гибели малолетних детей в Булуне рассмотрен у вице-премьера Балабкиной

Сегодня, 11 мая, у вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной в рамках внепланового заседания Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия) рассмотрен вопрос о факте гибели малолетних детей в Булунском районе 19 апреля 2021 года.

На заседании приняли участие представители исполнительных органов госвласти РС(Я), Следственного комитета РФ по РС(Я), Прокуратуры РС(Я), МВД по РС(Я), общественных организаций и органов МСУ.

С докладом о трагическом происшествии выступил Игорь Кудряшов, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Булунского улуса.

Сообщено, что семья Корякиных состояла на профилактическом учете КДНиЗП с 2018 года, считалась малоимущей. В последнее время в семье наблюдалась положительная динамика: Корякины активно участвовали в культурной, общественной жизни Таймылыра, планировали открывать пекарню через социальный контракт. Семья постоянно находилась в поле зрения органов опеки и попечительства Булунского улуса, оказывалось внимание со стороны администрации поселка.

В феврале текущего года мать детей была госпитализирована в Якутск, в ее отсутствие с детьми проживал отец, дети регулярно посещали детсад.

15 апреля мать детей, находясь в Якутске, позвонила социальному педагогу в Таймылыре и сообщила об угрозах со стороны мужа о расправе над детьми.



Дети были переданы бабушке и тете со стороны отца. Впоследствии отец забрал детей у своей матери, дочь осталась у своей тети. 19 апреля случилась трагедия.

В ходе заседания дана оценка действиям специалистов органов опеки и попечительства Булунского улуса, отмечены недочеты в текущей работе, которые не позволили отреагировать на ситуацию адекватно ее реальному содержанию, чему во многом, по мнению членов комиссии, способствовало несовершенство нормативно-правовой базы, также отсутствие четких алгоритмов действия.

Подчеркнуто, что необходимо принимать системные меры для формирования единых стандартов реагирования в подобных ситуациях, особенно в условиях отделенных сел, в которых нет постоянно действующего участкового полицейского, медицинского стационара, зачастую и наземного транспортного сообщения.

Ольга Балабкина обратилась ко всем членам Республиканской комиссии о внесении предложений по формированию единого алгоритма действий уполномоченных специалистов при возникновении ситуаций, когда возникает прямая угроза жизни и здоровью детей, и необходимо действовать быстро и решительно.

Вице-премьер подчеркнула необходимость оперативного межведомственного взаимодействия, поддержки со стороны правоохранительных органов.

«Мы должны принять все необходимые меры, чтобы больше никогда и нигде не произошло подобной трагедии», — резюмировала Ольга Балабкина.