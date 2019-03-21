ФАДН помогает в Якутске погасить волнения после громкого преступления

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) помогают властям Якутии погасить общественные волнения после преступления, в совершении которого подозреваются мигранты. Об этом сообщил журналистам руководитель ФАДН Игорь Баринов.

«Мы оказываем поддержку региональным властям для того, чтобы правильно смоделировать [действия] и погасить эти волнения. У нас там сейчас находится сотрудник», — сказал Баринов в кулуарах Международного форума года языков коренных народов в России в Ханты-Мансийске.

По его словам, реальная ситуация в Якутске далека от той, которая отображается в средствах массовой информации.

«Нет никаких погромов, нет никаких столкновений. Есть просто возмущение людей, которое справедливо, но которое не должно перейти в какие-то экстремальные формы», — пояснил Баринов.