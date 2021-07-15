«Фабрика Станиславского» впечатлена студентами АГИКИ

Директор фестиваля «Фабрика Станиславского» высоко оценила участие студентов АГИКИ.

Директор фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» Лариса Вильясте отметила участие студентов АГИКИ во всех образовательных мероприятиях для будущих актеров и режиссёров из Белгорода, Симферополя, Перми, Саратова и Якутска. Он выразила свою признательность в подготовке профессионалов ректору якутского вуза.

«Студенты АГИКИ стали участниками Практических лабораторий и профессиональных тренингов фестиваля: активно принимали участие в мастер-классах и обсуждениях спектаклей конкурсной программы, прослушало лекции по истории театра, успешно проявили себя в театральной игре «Импровизационный БАТЛ» и продемонстрировали актерские навыки в финальной импровизационной игре в рамках закрытия фестиваля. Искренне благодарим вас, Саргылана Семеновна, за сотрудничество и высокий профессиональный уровень подготовки студентов», — отметила в своём письме Лариса Вильясте.

Отметим, что фестиваль состоялся со 2 по 10 июня этого года в Москве. В образовательную часть мероприятия были приглашены представители Белгорода, Саратова, Перми, Симферополя и Якутска. АГИКИ был представлен 7 студентами: Романом Макаровым, Сайыыной Герасимовой, Никитой Григорьевым, Саргыланой Третьяковой, Долуном Борисовым, Эдуардом Ивановым и Марией Дегтяревой.

Спикерами образовательной программы выступили художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков, театральные критики Павел Руднев и Ольга Егошина, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой и другие.