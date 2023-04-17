Фабио Мастранджело представляет премьеру литературно-музыкального проекта «Сыграй мне эту историю»

Фонд развития музыкального искусства Фабио Мастранджело совместно с Государственной Филармонией Республики Саха (Якутия) им Г.М. Кривошапко представит ПРЕМЬЕРУ литературно-музыкального проекта «Сыграй мне эту историю».

Основу концертной программы составляют два необыкновенных произведения – симфонические сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк» и Ф. Пуленка «История маленького слоненка Бабара». Эти уникальные сочинения, пользующиеся популярностью, как среди взрослых, так и совсем юных слушателей, учат подрастающее поколение вечным и таким важным ценностям – любви, дружбе, преданности, верности. Прочтет сказки в сопровождении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением маэстро Фабио Мастранджело известный актер театра и кино Владимир Кошевой.

В программу проекта также вошли такие безусловные шедевры академической музыки, как «Симфониетта» Ф. Пуленка и «Русская увертюра» С.С. Прокофьева, исполнение которых будет представлено в Якутске впервые.

Ждем вас 24 апреля в 19:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Стоимость билетов: 350/500/700/1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.: 8(4112) 45-06-98, 47-63-35.

ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.

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Скидки в кассах филармонии предоставляются:

детям до 6 лет включительно — 100% при сопровождении взрослого;

школьникам и студентам — 15%;

пенсионерам — 15%;

многодетным семьям — 100%.



