Еженедельный гороскоп — пятница 24 января

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте готовы, потому что ваш друг может вас сегодня удивить или что-то необычное или неожиданное повлияет на вас в отношениях с другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Действуйте осторожно, когда говорите с боссами и родителями, потому что это непростой день! Сохраняйте хладнокровие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок возможно будут прерваны, отложены или отменены сегодня — почти наверняка. Дважды проверьте детали, если вы направляетесь в аэропорт.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня узнайте, что происходит со страховыми вопросами, наследством, имуществом или чем-то еще, потому что сегодня полно сюрпризов!

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнером и близкими друзьями сегодня будут необычными. Кто-то может захотеть изменить условия отношений?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш рабочий день возможно будет прерван сегодня из-за компьютерных сбоев, поломок оборудования, нехватки персонала или отмены собраний. Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть очень бдительными сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям. Аналогичным образом, планы на день могут внезапно измениться или быть отменены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Запаситесь холодильником, потому что сегодня дома может произойти нечто необычное. Если это так, вы будете рады иметь еды и воды под рукой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это знаменательный день для вашего знака. Будьте внимательны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что что-то повлияет на ваши активы и богатство. Вы можете найти деньги. Вы можете потерять деньги.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете себя беспокойным сегодня! Если вас толкают, вы действуете. Вы жаждете перемен, свободы и лучшего способа ведения дел.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вы будете чувствовать себя беспокойно сегодня, возможно, даже взволновано, но вы можете не знать, почему.

Если ваш день рождения сегодня

Дирижер Юрий Башмет разделяет ваш день рождения сегодня. В чувствительная душа. Вы инновационны и верны своим друзьям. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет?