Еженедельный гороскоп — 22 января среда

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Выделите сегодня дополнительное время, особенно для поездок, чтобы вы могли справиться с неожиданным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны сегодня, потому что ваше внимание сосредоточено на финансовых вопросах, касающихся имущества, наследства и страхования.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня хороший день для откровенного разговора с близким другом или партнером. Тем не менее, это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с нехваткой и задержками.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя этот день полон опозданий и ожиданий, для вас это фантастический день, чтобы исследовать искусство и раскрыть свою творческую оригинальность. Запишите свои идеи!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дом и семья — ваше главное внимание сегодня. Это хороший день для семейного отдыха.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дайте себе дополнительное время, потому что ваш график возможно будет страдать от задержек, отмен и неожиданных событий сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас на уме деньги; тем не менее, не инициируйте важные, новые решения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя нерешительным из-за Луны. Дважды проверьте сроки встреч, потому что они возможно будут отложены. Ничего не предлагайте важного.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это свободный день, и вы это чувствуете. Работайте в одиночку или за кулисами и ведите свои дела как обычно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На самом деле, хотя этот день возможно полон задержек, отмен и глупых ошибок, это также прекрасный день для вас! Наслаждайтесь общением с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня не соглашайтесь ни на что важное, разговаривая с родителями, начальниками и VIP-персонами.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Леонид Ярмольник Актер делится сегодня своим днем рождения. Вы выглядите уверенно для других. Вы отличный коммуникатор и оригинальный мыслитель. Вы щедры и имеете свои ценности.