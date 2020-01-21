Еженедельный гороскоп — 22 января среда
Лунная тревога
Сегодня обычный день. Луна в Стрельце.
Овен (21 марта-19 апреля)
Выделите сегодня дополнительное время, особенно для поездок, чтобы вы могли справиться с неожиданным.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Будьте осторожны сегодня, потому что ваше внимание сосредоточено на финансовых вопросах, касающихся имущества, наследства и страхования.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня хороший день для откровенного разговора с близким другом или партнером. Тем не менее, это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное.
Рак (21 июня-22 июля)
Сегодня дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с нехваткой и задержками.
Лев (23 июля — 22 августа)
Хотя этот день полон опозданий и ожиданий, для вас это фантастический день, чтобы исследовать искусство и раскрыть свою творческую оригинальность. Запишите свои идеи!
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дом и семья — ваше главное внимание сегодня. Это хороший день для семейного отдыха.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Дайте себе дополнительное время, потому что ваш график возможно будет страдать от задержек, отмен и неожиданных событий сегодня.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня у вас на уме деньги; тем не менее, не инициируйте важные, новые решения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня вы чувствуете себя нерешительным из-за Луны. Дважды проверьте сроки встреч, потому что они возможно будут отложены. Ничего не предлагайте важного.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Это свободный день, и вы это чувствуете. Работайте в одиночку или за кулисами и ведите свои дела как обычно.
Водолей (20 января — 18 февраля)
На самом деле, хотя этот день возможно полон задержек, отмен и глупых ошибок, это также прекрасный день для вас! Наслаждайтесь общением с другими.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня не соглашайтесь ни на что важное, разговаривая с родителями, начальниками и VIP-персонами.
Если ваш день рождения сегодня
Актер Леонид Ярмольник Актер делится сегодня своим днем рождения. Вы выглядите уверенно для других. Вы отличный коммуникатор и оригинальный мыслитель. Вы щедры и имеете свои ценности.
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