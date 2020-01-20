Еженедельный гороскоп — 21 января вторник

Лунная тревога

Сегодня обычный день. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня идеальное время для постановки будущих целей, чтобы держать вас на пути и помогать принимать будущие решения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня — это время, чтобы продвигать свою повестку дня и выполнять то, что вы хотите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас появятся дополнительные возможности в области СМИ, медицины и права.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня у вас появятся идеи о том, как поделиться или разделить что-то вроде наследства или имущества.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня вы можете больше ориентироваться на партнеров и близких друзей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня что-то может повлиять на вашу личную жизнь или мировоззрение. «Я могу быть лучшей версией себя!»

Весы (23 сентября — 22 октября)

Время отдыха! Наслаждайтесь спортивными событиями, общением с другими, игривыми мероприятиями с детьми и веселыми развлечениями сегодня.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня можно сделать те вещи, которые вы откладывали на завтра. Этот день настал!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествия ждут! Учеба, а также общение с родственниками и соседями — вот некоторые причины, по которым вам не терпится поехать отдыхать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня пора подумать о своих жизненных ценностях – что на самом деле имеет значение?

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Солнце может привлечь людей и благоприятные ситуации для вас. Это также замечательное преимущество для вас, так что максимально используйте его! Наслаждайтесь удачей!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете поехать в отпуск и использовать это время до своего дня рождения, чтобы обдумать будущие цели на ваш новый год.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дмитрий Харатьян разделяет ваш день рождения сегодня. Вы решительный индивидуалист. Вы научитесь в этом году чему-то, что задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Изучите медитацию или любую дисциплину, чтобы лучше понять себя.