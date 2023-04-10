Еженедельный дайджест новостей транспорта и дорожной отрасли Якутии: 3-7 апреля

Главные новости Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с 3 по 7 апреля – в еженедельном дайджесте.

Рассмотрен вопрос организации полетов в условиях реконструкции полосы аэропорта «Якутск». По инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в Саха (Якутском) межрегиональном управлении Росавиации состоялось совещание по вопросу организации полетов в период ограничения длины взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». Главной особенностью предстоящего летного сезона является то, что аэропорт будет работать в условиях реконструкции взлетно-посадочной полосы. Аэропорт «Якутск» перешел на весенне-летнее расписание с 26 марта.

Подробнее: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3350434

В Якутске начнется строительство нового причала для судов на воздушной подушке. Причал будет обустроен до октября текущего года в 204 микрорайоне города Якутска. Завершается разработка проектно-сметной документации объекта. Сформирован земельный участок, который отвечает требованиям санитарных правил по внешнему шуму для судов на воздушной подушке.

Подробнее: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3350578

Проинспектированы объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги». В городе Якутске состоялось выездное рабочее совещание по капитальному ремонту проспекта Ленина на участке от улицы Кулаковского в сторону улицы Красноярова. Также проверен ход реконструкции региональной автомобильной дороги «Умнас» в границах Якутска.

Подробнее: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3350804

15 апреля закрываются ледовые переправы на федеральных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма». В связи с погодными условиями и с учетом состояния ледового покрова дата снижения грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн перенесена на 10 апреля 2023 года. А 15 апреля все ледовые переправы на федеральных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» подлежат закрытию. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта.

Подробнее: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3350818

В настоящее время проводятся работы по подготовке флота к сдаче в техническую готовность в навигацию 2023 года. Предприятиями водного транспорта Якутии планируется ввести в эксплуатацию 737 единиц флота и 45 единиц портальной крановой техники.

Подробнее: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3350923

В Арктике организован техосмотр транспортных средств. В целях обеспечения проведения технического осмотра в труднодоступных населенных пунктах на территории арктических районов республики предприятием «Дороги Арктики» осуществлен выездной технический осмотр транспортных средств в Ленскую, Янскую, Индигирскую и Колымскую группу районов. Для этого задействованы 4 передвижные диагностические линии на базе автомашины «КАМАЗ».

Подробнее: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3350948