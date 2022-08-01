Еженедельный дайджест новостей газификации

Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 25 по 29 июля – в еженедельном дайджесте газификации.

В Ленске социальная газификация идет по плану. По словам начальника Ленского эксплуатационного газового участка Николая Майорова, на 2022 год была запланирована догазификация 168 домовладений, в том числе 34 домов в рамках перевода с центрального отопления на индивидуальное газовое в мкр. Ханайдах города Ленска.

Амга – новый район реализации газа от «Сахатранснефтегаз». Одной из стратегических задач Линейно-производственного управления магистральных газопроводов компании «Сахатранснефтегаз» является расширение рынка сбыта баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ), который граждане активно используют для бытовых нужд. ЛПУМГ значительно расширило географию реализации газа в баллонах для населения. Теперь баллоны с газом можно приобрести в Амгинском районе. Буквально за несколько дней компания АО «Сахатранснефтегаз» реализовала более пятидесяти баллонов в пяти наслегах улуса.

«Сахатранснефтегаз» и китайская компания могут реализовать совместный проект. Под руководством Председателя Правительства Якутии Андрея Тарасенко состоялось совещание, посвященное проекту энергетического кластера в Якутии и проводке высоковольтной линии в Китай. В совещании приняли участие генеральный директор национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, народный депутат Якутии Михаил Эверстов и представитель потенциального инвестора со стороны китайской электросетевой компании. Стороны обсудили возможность развития газоконденсатных месторождений «Сахатранснефтегаза» в Западной Якутии и последующего создания совместного предприятия по генерации электроэнергии для дальнейших поставок в Китай способом постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC). В настоящее время это предпочтительная технология передачи электроэнергии на большие расстояния. Подобный проект уже был реализован в Китае и Бразилии.

Авария в Кангалассах оперативно устранена. При проведении земляных работ по дорожному строительству рядом с микрорайоном Кангалассы ООО «Кинг-95» повредил подводящий газопровод высокого давления к газорегуляторному пункту. Бригада Жатайского эксплуатационного газового участка после поступления сигнала о повреждении трубы незамедлительно выехала на место. В тот же день поврежденный участок газопровода был восстановлен и запущен в работу. Отключённых объектов от газа на время проведения аварийно-восстановительных работ не было. Пострадавших нет.

2022 год — 90 лет со дня образования Гражданской обороны РФ. АО «Сахатранснефтегаз» приняло участие в съемках фильма Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) посвященного 90-летию Гражданской обороне Российской Федерации. В компании «Сахатранснефтегаз» создана нештатная аварийно-спасательное формирование, которое сейчас находится в режиме повышенной готовности в связи лесопожарной обстановкой в республике. Создание системы гражданской обороны страны началось после октябрьской революции. Постановлением Совета Народных Комиссаров 4 октября 1932 года СССР № 1525/319 сс утверждено. «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». В 1961 году Местная противовоздушная оборона была преобразована в гражданскую оборону СССР.

Газовики в Горном улусе готовят объекты к отопительному сезону. Подготовка к отопительному сезону идет без отставаний и по графику. Об этом сообщил начальник Горного эксплуатационного газового участка Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Юрий Алексеев. По его словам, на сегодняшний день участок выполнил план работ на 61%. Предстоит провести техосмотр 151 запорной арматуры, проверить охранные зоны газопроводов общей протяженностью 106 км, очистить территорию газовой инфраструктуры района. Сотрудники Горного ЭГУ обслуживают газовое хозяйство в Бердигестяхе, Бясь-Кюеле, Кюереляхе, Асыме. Не остается без внимания внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, которое проверяют слесари участка.