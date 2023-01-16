Еженедельный дайджест новостей газификации

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Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 9 по 13 января – в еженедельном дайджесте газификации.

Оплатить за газ можно через сервис «Объединенный платежный документ». На республиканском портале госуслуг заработал сервис «Объединенный платежный документ». Цифровое решение позволяет оплатить в один клик взносы на капремонт и жилищно-коммунальные услуги, в том числе за газ. Как сообщает Якутская процессинговая компания «Платежи», сервисом могут воспользоваться пока только жители Якутска. Но в этом году его планируют запустить первым этапом в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском и Оленекском районах.

Решением Совета директоров утверждена стратегия цифровой трансформации «Сахатранснефтегаз» до 2033 года включительно. Стратегия предлагает основу для дальнейших преобразований в сфере цифровизации компании для улучшения характеристик надежности газоснабжения потребителей и взаимодействия с потребителями. Для достижения стратегических целей по цифровой трансформации АО «Сахатранснефтегаз» ставит четыре задачи: расширение применения современных цифровых систем автоматизации и коммуникации, цифровизация сбытовой деятельности, импортозамещение и кибербезопасность.

По итогам 2022 года в Якутии всего подключено к газу 3659 объектов капитального строительства, из них 2857 жилых домов в рамках программы социальной газификации, которая была инициирована партией «Единая Россия», об этом сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников. Он также сообщил о строительстве 1800 газопроводов-вводов и, соответственно, столько же пусков газа по социальной газификации. Работы будут проводиться в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Чурапчинском районах, а также в Жатае и Якутске.

Социальная газификация: заключить договор поставки газа можно в офисах «Мои документы». В офисах «Мои документы» в Якутии начался прием заявок по заключению договора поставки газа для частных жилых домов в рамках соглашения с национальной нефтегазовой компанией «Сахатранснефтегаз». Таким образом, на сегодняшний день в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг можно получить комплекс услуг по социальной газификации от подачи заявления до заключения договора. Газ будет подведен безвозмездно в соответствии со сроками, указанными в договоре.

«Сахатранснефтегаз» разъяснил о прямых договорах на поставку газа. Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» уведомило жителей республики о том, что в случае принятия решения на общем собрании собственников помещений многоквартирных жилых домов о переходе на прямые договоры с РСО, необходимо заключить договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ.

Военнослужащих и членов их семей освободили от уплаты пени за газ. «Сахатранснефтегаз» уведомил о том, что согласно Указу главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2022 года, граждане страны, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Газовики сварили 12 км трубы из 35 для газификации села Жемкон, об этом сообщил генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников по итогам очередного рабочего совещания по вопросу продолжения строительства межпоселкового газопровода «Хампа — Эбя» и завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84». Газопровод протяженностью 35 километров начали строить в ноябре 2022 года и уже осенью этого года должны завершить строительство для обеспечения газом более 500 жителей села. Также был рассмотрен ход строительства магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84. В прошлом году было сварено более 40 км трубы. В этом году в общей сложности должны сварить порядка 30 км.