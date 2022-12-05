Еженедельный дайджест новостей газификации

⠀⠀Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 28 ноября по 4 декабря – в еженедельном дайджесте газификации.

1. Соцгаз: «Сахатранснефтегаз» завершит год с перевыполнением плана

⠀Генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников в своем выступлении отметил, что в настоящее время все плановые показатели выполнены.

«Планы этого года перевыполнены. Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» обеспечила готовность к пускам газа 3323 газопровода-ввода при плане 2041 вводов. Это 162%», — отметил руководитель газовой компании.

⠀2. Степан Саргыдаев о социальной газификации в Чурапчинском улусе

⠀

«Проект социальной газификации вывел на качественно иной уровень жизнь жителей газифицированных наслегов нашего района. Хочу выразить благодарность сотрудникам «Сахатранснефтегаза» и лично Алексею Колодезникову за работу по строительству газовых сетей и пускам газа. Я неоднократно встречался с ним, и он всегда принимал решения, которые направлены на повышение комфорта проживания в сёлах», — отметил руководитель улуса.

⠀3. Предпринимателям Горного улуса субсидируют подключение к газу

⠀В Горном улусе продолжается сбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение части затрат и/или на финансовое обеспечение по подключению к газораспределительным сетям.

⠀4. Мегино-Кангаласский улус в числе лидирующих по пуску газа

⠀Программа социальной газификации, инициированная партией «Единая Россия», активно реализуется в газифицированных районах республики. В числе лидирующих по пуску газа в частных домах входит и Мегино-Кангаласский улус. На сегодняшний день план по строительству газопроводов-вводов до границ земельных участков домовладений выполнен на 100%.

⠀5. Якутяне активно поддерживают благотворительную акцию «Единой России» «Коробка храбрости»

⠀Жители республики пополняют ее ежедневно яркими и развивающими игрушками, книжками, карандашами, раскрасками и другими приятными подарками детям, которые проходят лечение в больницах республики.

⠀6. При газификации улицы Хочо в Якутске использован новый метод

⠀В рамках реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» по социальной газификации по улице Хочо полностью завершены работы по строительству и врезке газопроводов-вводов.

⠀

⠀⠀