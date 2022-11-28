Еженедельный дайджест новостей газификации

Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 21 по 27 ноября – в еженедельном дайджесте газификации.

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1. Многодетная семья из Якутска рассказала о социальной газификации

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⠀⠀У многодетной семьи Варвары Федоровой и Максима Стручкова, проживающих в СОТ «Степная» в микрорайоне Пригородный столицы республики, трудности с заготовкой дров и угля, проблемы с контролем тепла в доме теперь позади. Их дом сейчас отапливается природным газом благодаря программе социальной газификации, инициированной партией «Единая Россия» в 2021 году.

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2. Газовики принимают участие в благотворительной акции «Коробка Храбрости»

⠀⠀Коллектив национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» присоединился к благотворительной акции «Коробка Храбрости» и вложил новые игрушки для последующей передачи детям, которые находятся на длительном лечении в лечебных учреждениях.

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3. «Сахатранснефтегаз» увеличил производство сжиженного углеводородного газа

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⠀⠀Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Колодезников и рассказал предысторию начала работ по комплексной модернизации Якутского газоперерабатывающего завода. По его словам, модернизация началась в 2018 году.

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4. Молодая семья из Якутска рассказала о социальной газификации

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Молодая семья Неустроевых из города Якутска в скором времени переедет в свой новый дом, который был газифицирован в рамках проекта социальной газификации и реализации Народной программы партии «Единая Россия». Дом они построили в СОТ «Степная» в микрорайоне Пригородный столицы республики.

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5. Коллектив национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» славится не только высокими производственными показателями, но и достижениями в области корпоративной политики. Одним из олицетворений этого утверждения является признание профсоюзного движения большой компании Федерацией независимых профсоюзов России и Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия).

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6. Алексей Колодезников: Подписали соглашение с министерством здравоохранения Якутии об участии компании «Сахатранснефтегаз» в реализации федерального пилотного проекта корпоративной программы укрепления здоровья работников. Таким образом мы стали первыми участниками данной программы среди промышленных предприятий на территории республики.