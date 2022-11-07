Еженедельный дайджест новостей газификации

⠀⠀Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 31 октября по 6 ноября – в еженедельном дайджесте газификации.

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⠀⠀Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ рассказал об услугах «Сахатранснефтегаза» для предпринимателей. Генеральный директор «Сахатранснефтегаз» принял участие в совещании главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, где участники обсудили ключевые вопросы создания благоприятного инвестиционного климата.

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⠀⠀«Как отметил глава республики Айсен Сергеевич Николаев, правительство должно на постоянной основе заниматься улучшением инвестиционного климата не только для крупного бизнеса, но и для малого и среднего предпринимательства, поэтому важно максимально упростить для бизнеса оказание услуг. В этом отношении компания «Сахатранснефтегаз» непрерывно развивается», – отметил руководитель национального газового предприятия.

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⠀⠀В Гагаринском округе рассказали о социальной газификации. Специалисты службы технологического присоединения и строительства «Сахатранснефтегаз» продолжают консультации по программе социальной газификации в округах столицы. Они рассказали о том, как реализуется социальная газификация в Гагаринском округе, микрорайоне Марха города Якутска, Намском и Маганском трактах, микрорайоне Сатал. Наиболее популярными вопросами стали требуемые документы для подачи заявки, сроки и критерии программы.

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⠀⠀Голосовой помощник «Сахаайа» оказала более 50 тысяч консультаций. С мая этого года функционирует голосовой робот-оператор «Сахатранснефтегаз» по имени «Сахаайа». Помощник помогает узнать лицевой счёт, в режиме онлайн сверяет и принимает актуальные показания счётчика, а также отвечает потребителям по вопросам задолженности за потребленный газ. Кроме этого, одним из главных функционалов является консультация жителей республики по вопросам социальной газификации – «Сахаайа» поможет узнать текущий статус заявления и подскажет, где и как можно оформить заявку. Воспользоваться услугами «Сахаайи» можно по номеру единого колл-центра компании – 319-777.

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⠀⠀В Якутии ускорят газификацию Хатылынского наслега. Об этом говорили в ходе ВКС руководители газовой компании и администрации Чурапчинского района.

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⠀⠀«Газификация будет разбита на несколько этапов. По проекту объекта на первом этапе в следующем году предусмотрена газификация домовладений, которые подпадают под критерии социальной газификации и расположены рядом с головным газорегуляторном пунктом. Правительство республики благодаря поручению главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева выделит району средства на строительство межпоселковой сети», – отметил Алексей Колодезников.

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⠀⠀Семья Сидоровых рассказала о социальной газификации. В микрорайоне Марха по улице Студенческая многодетная семья Сидоровых построила дом и не предполагала, что может обосноваться в этом доме на постоянное проживание. Вся причина была в отсутствии централизованного отопления, а для подключения газа не хватало технических возможностей. Но с момента реализации президентской программы по социальной газификации у семьи появилась возможность поселиться здесь надолго.