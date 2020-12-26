Ежегодный гороскоп. Суббота 26 декабря 2020

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 3:00 до 16:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несмотря на соблазны розничных продаж, это плохой день для покупок (см. предупреждение о Луне). Будьте умным. Предупрежден — значит вооружен. Позже днем ​​вы можете строить разумные планы на будущее (после того, как Лунное оповещение закончится). Удачи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня в вашем знаке Лунное оповещение, а это значит, что вы можете быть более эмоциональными, чем обычно, и подвержены ошибкам. Обращайте внимание на предупреждения о запрете покупок до тех пор, пока не закончится оповещение о Луне, для вашей же выгоды. Зачем тратить деньги?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Как только сегодня закончится оповещение о Луне, Луна переместится в ваш знак, что немного увеличит вашу удачу! Вы заметите, что к концу дня все идет своим чередом. Вы можете почувствовать себя более возбудимым.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими, потому что вы чувствуете себя дружелюбно и счастливо, наслаждаясь их компанией. Во время оповещения о Луне, которое длится большую часть дня, избегайте важных решений и покупок (за исключением продуктов питания). Будьте умным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня люди будут замечать вас больше, чем обычно. Помните об этом. Фактически, некоторые люди знают личные данные о вашей личной жизни. Однако сегодня вы настроены дружелюбно и общительно. Обратите внимание на предупреждение о запрете покупок во время оповещения о Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это по-прежнему веселое и легкое время! Сегодня хочется небольшого приключения! Вы хотите сменить обстановку или чего-то другого. Помните об ограничениях оповещения о Луне, особенно если вы думали о покупках. Будьте умным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дом и семья по-прежнему в центре вашего внимания. Сегодня вы можете иметь дело с разделенными обязанностями или чем-то связанным с богатством и ресурсами вашего партнера. Избегайте важных решений во время оповещения о Луне сегодня (которое длится большую часть дня).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте любезны с другими, потому что Луна большую часть этого дня находится напротив вашего знака. Кроме того, есть Предупреждение о Луне! Избегайте важных решений и покупок в это время. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь разговором с кем-то, потому что вы хотите поговорить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С Солнцем и Меркурием в вашем Доме денег вы сосредоточены на финансовых вопросах и покупках. Однако большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает, что сегодня плохой день для покупок. Это также плохой день для финансовых решений. Зеленый свет загорается после 16:00. Подождите до тех пор.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это веселое время для вас! Многие из вас больше, чем обычно, сосредоточены на детях и занятиях спортом. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Избегайте покупок и принятия важных решений до 16:00.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дом и семья по-прежнему остаются в приоритете. Помните об ограничениях оповещения о Луне и откладывайте покупки или важные решения до 16:00. Хотя вы хотите вести себя сдержанно, вы также стремитесь общаться с другими сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это время по-прежнему остается для вас популярным. Отличные отношения с родителями, начальством и людьми во власти. Тем не менее, большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, поэтому избегайте важных решений и покупок до 16:00 сегодня. Оставайтесь в безопасности!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михаил Боярский (1949), актриса Мария Горбань (1986) и Кит Хэрингтон (1986) известный ролью Джона Сноу в сериале «Игра престолов» сегодня празднуют день рождения. Вы решительны, амбициозны и конкурентоспособны. Вы всегда примете вызов! Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.