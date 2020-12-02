Ежегодно Якутия используется для сброса обломков ракет

Падение обломков отделяемых частей ракет-носителей приходятся на территории Алданского и Кобяйского районов Якутии. Это прозвучало сегодня в прямом эфире министра экологии республики Сахамина Афанасьева в Instagram, сообщает ЯСИА .

С космодрома «Восточный» в Амурской области ежегодно в запускают российские ракеты-носители. Во время полёта отделяемые части аппарата сбрасываются на территорию Якутии. «В Алданском районе сбрасываются капот и створка. В этом году заявлена новая трасса, где сбрасывается двигатель — возле села Себян-Кюэль Кобяйского района», — сказал Сахамин Афанасьев.

Министр экологии региона объяснил, что ведомством в определённый промежуток времени — до и после пуска, проводится экологический мониторинг, обеспечение безопасности населения, домашних животных, установка станций для обнаружения обломков и их дальнейший вывоз на утилизацию.

Сахамин Афанасьев добавил, что в этом году запуск ракеты-носителя запланирован на 17 декабря.