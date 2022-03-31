Ежегодно в Якутске происходит до 127 несчастных случаев на работе

Окружная администрация города Якутска с 1 апреля по 30 апреля объявляет месячник охраны труда на территории городского округа «город Якутск». Месячник проводится с целью улучшения условий и охраны труда, пропаганды и информирования в области охраны труда, сокращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

В период месячника руководители предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных в Якутске, проводят проверки состояния охраны труда в подразделениях и в целом по организации, пересматривают положения о системе управления охраны труда предприятия, инструкции по охране труда, проводят специальную оценку условий труда. Также проводятся медицинские осмотры, обучение и проверка знаний по охране труда, обучение по оказанию первой помощи. Работников информируют о требованиях трудового законодательства в области охраны труда.

В рамках месячника проводятся городские конкурсы «Лучший специалист по охране труда городского округа «город Якутск», смотр-конкурс «Лучший уголок по охране труда». Для детей проводят конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей», стихотворный конкурс, классные часы по охране труда в садах и школах. В вузах и ССУЗах состоятся встречи, лекции по охране труда для студентов. В управах будут проведены консультации граждан по вопросам трудового законодательства и охраны труда с участием руководителей организаций, профсоюзов, органов надзора и контроля.

8 апреля в «Смарт библиотеке» состоится выставка-дискуссия «ОХРАНА ТРУДА.ЭКСПО-22», пройдут вебинары, практикумы по актуальным вопросам охраны труда.

Окружная администрация города Якутска приглашает работодателей, специалистов по охране труда принять активное участие в городских мероприятиях и направляет для руководства в работе следующие материалы:

— Постановление Окружной администрации города Якутска от 24 марта 2022 года № 63п «Об организации и проведении месячника охраны труда в городском округе «город Якутск» (положение месячника, примерный план мероприятий, формы отчетов);

— Программа проведения мероприятий месячника по охране труда в ГО «город Якутск»;

— Положение городского конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа «город Якутск»;

— Положение о проведении на территории городского округа «город Якутск» городского смотра-конкурса «Лучший уголок по охране труда».

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Координатором мероприятий месячника охраны труда является

Отдел охраны труда Окружной администрации города Якутска, конт. тел. 8(4112) 40-88-02.