09.04.2022
14:30
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Якутия

Ежегодная выставка якутских лаек в Якутске

На Комсомольской площади прошла ежегодная республиканская выставка «Лайки Якутии». Видео тгк @ulusmedia

На втором видео: белые как снег лайчата — милота!

Источник: тгк @ulusmedia
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