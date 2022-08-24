Ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться» продолжается

Акция проводится в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, центрах содействия семейному воспитанию совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Цель Акции — оказание адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Акция проводится ежегодно с 1 августа по 10 сентября. Управления социальной защиты населения и труда или социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних на местах формирует списки семей с детьми, нуждающихся в помощи. Далее проводится работа со спонсорами, которые приобретают и дарят наборы первоклассников, школьную форму, учебные принадлежности, ранцы, рюкзаки для школьников. Ежегодно в акции участвуют более 800 социальных партнеров, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, организаций. Одним из первых акцию поддержали Акционерное общество «Якутская ярмарка» (генеральный директор С.А. Мапулов). Общество является организатором ежегодной республиканской выставки-ярмарки «Школьный базар», в рамках проведения данной ярмарки Общество осуществляет адресную помощь, в 2021 году средства в размере 140 тысяч рублей, были направлены пострадавшим жителям села Бяс-Кюель. В этом году Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) согласовано предложение Общества о направлении средств пострадавшим от половодья в Верхоянском районе, сумма выделенной помощи составляет 250 тысяч рублей (приобретение ранцев и канцелярского наполнения для первоклассников). В настоящее время ведется работа по передаче представителям Верхоянского улуса 69 наборов для учащихся начальных классов г. Верхоянск, Адычинского, Суордахского, Борулахского, Бабушкинского наслегов.