Ежедневный гороскоп: вторник октября 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня хочется укрыться дома в коконе, однако вопросы о зарубежных странах, поездках и школьных планах (особенно о высшем образовании) неясны. Вы также можете почувствовать разочарование. Важно сохранять позитивный настрой. Помните: негативность — это желание, чтобы все было иначе, чем оно есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши эмоции могут управлять вашими рассуждениями сегодня. Например, вы можете быть сбиты с толку относительно общей собственности, наследования и ваших обязательств перед кем-либо. Если вы не уверены — ничего не делайте, потому что у вас может возникнуть соблазн отдать ферму.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может разочаровать близкий друг, супруг или партнер. Вы могли бы списать это на проблему со связью? Ведь невысказанные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. Следите за финансовыми вопросами сегодня. Будьте терпеливы с детьми и общением.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, а это значит, что все идет своим чередом. Не стесняйтесь просить вселенную об одолжении. Проблемы, связанные с работой, например, с коллегами, сбивают с толку. Не позволяйте никому вкладывать слова в ваш рот. Будьте терпеливы с членами семьи, особенно при ремонте и совместных проектах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика может разочаровывать, особенно если речь идет о тайной любви. В общем, вы сегодня немного настороженно относитесь к вещам, поэтому предпочитаете оставаться в тени. Перепроверьте детали, связанные с детьми, спортом и общественными мероприятиями, чтобы избежать недоразумений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете сочувствие к члену семьи; тем не менее, возможно, вы чувствуете себя неспособным чем-то помочь? Примечание: вы должны знать, что не так, прежде чем исправлять это. Может помочь содержательный разговор с кем-нибудь, особенно с женщиной. Осторожно, чтобы не переборщить с косметическим ремонтом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сильное время для вас с Меркурием и Марсом в вашем знаке. Вы готовы к общению и готовы действовать! Однако сегодня вы можете быть сбиты с толку или даже обмануты ежедневным контактом или родственником. Пока вы не узнаете, что происходит на самом деле — воздержитесь от чего-либо. Соберите факты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ты главный, потому что Солнце в твоем знаке! Вот почему сейчас на вашем пути появляются люди и благоприятные ситуации. Перепроверьте финансовые дела сегодня, включая крупные покупки, чтобы не пожалеть в будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хорошее время для того, чтобы сделать покупки для себя. Вы любите удобную одежду, а особенно практичную одежду для активного отдыха. Сегодня нельзя всем угодить. Дважды проверьте проблемы с покупками и расходами денег, чтобы избежать ошибок и недоразумений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша популярность среди друзей и групп продолжается. Более того, авторитетные лица готовы услышать то, что вы скажете. Остерегайтесь того, что происходит за кулисами, что нечеткое или расплывчатое. Не позволяйте этому отклонить вас от вашей миссии. Будьте ясны в общении с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Друг может вас сегодня разочаровать. (Это важно, потому что дружба важна для Водолея.) Если проблема тривиальна, то прощайте, потому что у дружбы бывают взлеты и падения. Однако, если это угрожает вашему доверию или уважению к этому человеку, возможно, вам стоит взглянуть на него. Важно иметь друзей, которые вас поддерживают. Эй, жизнь коротка.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не делая ничего особенного, вы отлично выглядите для других, особенно для начальников, родителей и VIP-персон (это дым и зеркала). Используйте это магическое влияние, чтобы продвигать свои планы. Требуйте преимущества!

Если ваш день рождения сегодня

Кинорежиссер Игорь Масленников (1931) сегодня разделяет ваш день рождения. Хотя временами вы можете быть отстраненными, вы добросердечный и близкий по духу человек. Вы также умны. Вы много работаете и серьезно относитесь к своим обязанностям. Это динамичный год, полный перемен и стимулов! Новые друзья могут вам помочь. Будьте открыты для новых направлений и личностного роста. Ожидайте больше путешествовать, потому что вы расширяете свой кругозор.