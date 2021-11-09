Ежедневный гороскоп: вторник 9 ноября 2021

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 12:30 до 22:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это сложный день, потому что у вас высокий уровень визуализации. с начальством, родителями, учителями и полицией. Тем не менее, большую часть дня есть оповещение о Луне. Не занимайтесь волонтерством. Не соглашайтесь ни на что важное, пока все не закончится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы хотите путешествовать или заниматься чем-то другим! Однако большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение. Поэтому наслаждайтесь своим приключением, но откладывайте важные решения и покупайте только бензин и еду, пока не закончится тревога. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Берегитесь! Сегодня вы можете сосредоточиться на наследстве, совместной собственности, налогах, долгах и банковском деле. Однако проверьте предупреждение о Луне! (См. Выше.) В это время не принимайте важных финансовых решений. Ограничьте покупки продуктами питания и бензином.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня большую часть дня прямо напротив вашего знака есть предупреждение о Луне. Это будет способствовать задушевному общению между вами и друзьями, партнерами и супругами. Для одного из вас это может быть момент, когда вы расслабляетесь. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сейчас вы больше всего сосредоточены на доме и семье, тем не менее, сегодня вы готовы решать задачи на работе, потому что хотите стать лучше организованными. К сожалению, предупреждение о Луне сбивает вас с толку. Делайте то, что вы можете — и будьте осторожны с собой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это чудесный творческий день для вас, потому что предупреждение о Луне происходит в творческой части вашего графика. Это означает, что вы можете мыслить нестандартно. Запишите свои оригинальные идеи. Наслаждайтесь общением с другими. Однако не соглашайтесь ни на что важное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше окружение имеет для вас значение, потому что на вас влияет ваше непосредственное окружение. Прямо сейчас вы живете в косметическом ремонте. Примечание: не покупайте ничего важного во время оповещения о Луне сегодня. (См. Выше.) Предупрежден значит вооружен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это мощное время для вас, потому что Солнце, Меркурий и огненный Марс — все в вашем знаке. Однако большую часть этого дня проходит Лунное оповещение, что означает — просто получайте информацию и данные, но не предпринимайте никаких действий. Кроме того, ограничьте расходы едой и газом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете счастливы вести себя сдержанно сегодня. Тем не менее, обратите внимание: большая часть этого дня — это лунное предупреждение и оно происходит в вашем денежном доме. (Ура!) Во время оповещения о Луне не принимайте важных решений. Ограничьте свои траты едой и газом. Определенно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Большую часть этого дня в вашем знаке есть предупреждение о Луне. Это время для творчества, потому что вы легко можете мыслить нестандартно. Однако сейчас плохие времена для ведения бизнеса, траты денег или принятия финансовых решений. Не поддавайтесь желанию купить предметы гардероба сегодня во время этого предупреждения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, это плохой день для принятия важных решений, волонтерства или покупки чего-либо, кроме еды и бензина. Между тем, вы прямо сейчас производите отличное впечатление на боссов и VIP-персон. Жонглируйте этим как можно лучше. Получите свои данные, но не действуйте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день для разговора по душам с близким другом или членом группы, потому что вы оба будете готовы поделиться своими секретами. Наслаждайтесь этим вместе с кем-то, но избегайте важных решений и не соглашайтесь ни на что важное во время лунного предупреждения.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Александра Пахмутова (1929) и актер Иван Стебунов (1981) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы отлично решаете проблемы, поэтому можете быть мастером на все руки. Вы умны, остроумны, полны энтузиазма и энергичны. Вы также импульсивны. В этом году вы более интроспективны и вдумчивы, чем обычно, потому что хотите лучше понять, кто вы есть. Вы стремитесь к большему самосознанию.