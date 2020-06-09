Ежедневный гороскоп. Вторник 9 июня 2020

18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете не согласиться с другом или членом группы сегодня. Вы независимы или возможно мятежны. Сегодня Луна находится в противоречии с непредсказуемым Ураном, который будет продвигать эти чувства внутри вас. Расслабьтесь. Посчитайте одиннадцать вдохов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Подумайте дважды, когда вы сегодня разговариваете с родителями, начальниками или полицией, потому что вы можете сказать что-то, о чем позже пожалеете. Тем не менее, сегодня легко быть импульсивным и говорить, не задумываясь. Предупрежден – значит вооружен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас. Из-за этого вам может быть трудно быть терпеливым с другими. (Вам даже может быть трудно быть терпеливым с самим собой!) Сделайте что-нибудь, чтобы побаловать себя как приятное отвлечение. А как насчет мороженого?

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Возможно, вы не будете довольны тем, как сегодня что-то делится. Если это так, вы не будете стесняться говорить. Это может относиться к собственности, которая находится в совместном владении или наследство или даже общие обязанности. Будьте мудры и узнайте факты, прежде чем отвечать, чтобы не оказаться с яйцом на лице.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не спешите делать поспешные выводы сегодня, имея дело с партнерами и близкими друзьями, потому что это легко сделать. Кроме того, вы склонны делать прямо противоположное тому, что кто-то предлагает. Вам нужна свобода выбора!

Дева (23 августа — 22 сентября)

То, что связано с вашей работой или какими-либо задачами, будет совершенно непредсказуемым сегодня. События не будут течь, как планировалось. Как только вы примете это вы сможете более легко плыть по течению. Между тем возможны и расстройства, связанные с вашим питомцем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны знать, что для ваших детей наступает опасность, поэтому будьте бдительны. Знайте, где они всегда. Между тем социальные планы могут внезапно измениться или быть отложены. Мероприятия, связанные со спортом, подвержены несчастным случаям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш домашний распорядок сегодня по какой-то причине будет расстроен. Внутренние споры возможны, особенно с женщинами. Тем не менее, мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти незначительные поломки. Это может быть что угодно. Постарайтесь быть спокойнее и терпеливее с другими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что для вас это мягкий случайный день. Между тем, не спешите разговаривать с другими, потому что вы можете пожалеть о чем-то позже. У вас сильное стремление к волнению и из-за этого вы можете делать то, что обычно не делаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы не любите тратить. Поэтому вы должны знать, что сегодня существует непредсказуемое влияние в отношении ваших денег, вашего денежного потока, ваших активов и вашего имущества. Что-то может пойти не так. Вы можете вдруг сделать что-то импульсивно. Держите глаза открытыми!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке расходится с вашим правителем Ураном. Это пробуждает в вас самостоятельность и бунт! Вы будете нетерпеливы с ограничениями обязанностей и ответственности. Естественно, ваша зрелая сторона может проявить себя и держать это под контролем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы определенно испытываете глубокое эмоциональное волнение, которое может нарушить ваше спокойствие и ваши отношения с другими. Вам не понравится, если кто-то предъявляет к вам эмоциональные требования или заставляет вас вносить изменения. Вы хотите назвать свои собственные цели.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Панова «Граница. Таежный роман» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы любите хорошие дебаты, потому что вы болтливы. Вы наслаждаетесь вниманием среди компании других. Захватывающие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте активны и физически энергичны в достижении желаемого. Просто сделайте это!