Ежедневный гороскоп: вторник 9 августа 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Солнце находится в игровой части вашей карты, плюс это в вашем товарищеском огненном знаке. Кроме того, счастливый Юпитер находится в вашем знаке! Что не нравится? Быстрое сообщение: Сегодня людям известны подробности вашей личной жизни.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы по-прежнему сосредоточены на доме и семье. К счастью, у вас есть энергия, чтобы добиться успеха, потому что огненный Марс находится в вашем знаке. Сегодня вы хотите немного встряхнуться, поэтому вы будете рады возможности вырваться из рутины.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это насыщенная, стремительная неделя. Наслаждайтесь ремонтом дома и семейными обсуждениями. Когда дело доходит до покупки красивых вещей или финансовых переговоров, все обдумайте трезво, потому что вы можете быть ослеплены своим желанием.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что происходит два дня в месяц. Когда это происходит, вы должны быть более мягкими, когда имеете дело с другими. Это просто требует сотрудничества и согласия. Ничего страшного.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы уполномочены Солнцем в вашем знаке и Марсом в верхней части вашей карты, сегодня вам, возможно, придется работать от имени кого-то еще или оказывать кому-то услугу. Это означает, что вам, скорее всего, придется ставить свои интересы на второе место по сравнению с потребностями и желаниями кого-то другого.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С Меркурием в вашем знаке вы стремитесь поговорить с другими и поделиться своей точкой зрения на вещи. Однако, поскольку Солнце в вашей карте «прячется», вы можете предпочесть общаться из-за кулис или в социальных сетях, а не лицом к лицу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хорошая неделя для вас. Однако сегодня вы предпочитаете отдыхать дома в знакомой обстановке. Вы можете быть связаны с членом семьи женского пола. Или возможно, вы будете наслаждаться одиночеством и думать о воспоминаниях из прошлого.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Солнце находится на вершине вашего гороскопа, привлекая к вам внимание, поэтому вы хорошо выглядите в глазах окружающих, особенно начальников, родителей и высокопоставленных лиц. Возможно, сейчас вы больше общаетесь с молодыми людьми. Путешествие ради удовольствия. Сегодня вам хочется поговорить с кем-то по душам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые вопросы и проблемы, связанные с заботой о том, что у вас есть, могут быть у вас сегодня на уме. Поскольку у вас есть сильное желание путешествовать, вы можете выяснить, что вы можете себе позволить. (Счастье — это иметь альтернативы.) К счастью, у вас есть настроение усердно работать и веселиться!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что происходит примерно 2,5 дня в месяц. Когда это происходит, происходят две вещи: почти наверняка ваши эмоции обострятся. Во-вторых, ваша удача немного улучшится. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? (Смотрите, что происходит.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна «прячется» в вашей карте, что заставит вас чувствовать себя более замкнутым, чем обычно. Другими словами, вы можете захотеть скрыться или вести себя сдержанно. Отношения с коллегами прочные и поддерживающие, однако отношения с партнерами могут быть немного сложными. Упс.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для многих из вас сегодня состоится личный или доверительный разговор со знакомой женщиной. Что бы ни случилось, это может заставить вас немного изменить свои будущие цели. (Или это может быть серьезным изменением?) Ваш управитель Нептун находится в вашем знаке до 2025 года и это делает планирование немного запутанным.

Если ваш день рождения сегодня

Стилист Влад Лисовец (1972) и певица Уитни Хьюстон (1963-2012) родились в этот день. Вы энергичны, сострадательны и решительны. Как только у вас есть идея, вы бежите с ней. Вы трудолюбивы, ответственны и способны заботиться о других. Этот год — год перемен, поэтому вам нужно быть гибкими, чтобы вы были открыты для новых возможностей и готовы двигаться в новых направлениях.