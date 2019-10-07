Ежедневный гороскоп вторник 8 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

«Жесткий» — определение сегодняшнего дня. Трудно разговаривать сегодня с авторитетными фигурами. Между тем, друзья, особенно женщины, могут вас удивить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения с родителями, боссами и VIP-персонами сегодня непредсказуемы, поэтому вы можете избегать их, если что-то не важно. Держитесь подальше от потенциальных конфликтов. Между тем на работе избегайте споров о политике, религии и социальных проблемах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок могут быть прерваны сегодня — отменены, отложены или изменены. (Или вам может вдруг потребоваться путешествие?) Избегайте конфликтов с детьми по поводу денег и поддержки по вопросам, которые могут им понадобиться.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня может быть трудно иметь дело с партнерами или старшими членами семьи. Проверьте банковские счета и средства. Будьте терпеливы с другими сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам приходится сталкиваться с некоторыми препятствиями сегодня. Следите за тем, что от вас ожидают авторитетные лица и руководители. Между тем, друг или партнер может удивить вас сегодня с необычной просьбой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте встретить препятствия на финансовых переговорах сегодня. Кто-то может сказать вам, почему вы не можете что-то сделать. Сегодня на работе возможно ожидаются несколько сюрпризов — нехватка персонала, конфликт с коллегами, поломки оборудования или проблемы с компьютером.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, когда имеете дело со старшим членом семьи или авторитетной фигурой сегодня, потому что люди взвинчены и легко обижаются. Еще одна причина, по которой вам нужно быть осторожным, это то, что этот день подвержен несчастным случаям. Оставайтесь спокойными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша домашняя рутина возможно будет прервана сегодня. Мелкая бытовая техника может выйти из строя, могут возникнуть небольшие поломки или, возможно, вспыхнет ссора за завтраком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это полный неожиданностей день. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Кроме того, будьте дипломатичны при общении с друзьями и членами групп.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите глаза открытыми, потому что это сложный день. Для начала, вы можете найти деньги. Во-вторых, будьте начеку, чтобы защитить свои вещи от потери, кражи или повреждения. Между тем, это тяжелый день, чтобы что-то попросить авторитетных деятелей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете себя беспокойным и мятежным сегодня. Возможно, именно поэтому у вас могут возникнуть трудности в общении с авторитетными деятелями по вопросам политики, религии или по поводу образования? Будьте терпеливы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это трудный день для обсуждения наследства, имущества, страховых споров и всего, что связано с вашими вещами, потому что другие могут не согласиться с вами. Трудно держать всех счастливыми. В идеале, подождите до завтра, чтобы предложить свои идеи.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Леонид Куравлев разделяет ваш день рождения сегодня. Вы остроумны, обаятельны, интеллектуальны и интересны. Вы также решительны, но всегда тактичны. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.