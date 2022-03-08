Ежедневный гороскоп: вторник 8 марта 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:30 до 14:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам будет приятно узнать что-то новое сегодня. Это также отличный день для общения с соседями, братьями, сестрами и родственниками, потому что вы счастливы общаться с другими. В частности, вам понравится короткая поездка, которая будет стимулирующей и интересной!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Финансовые переговоры и сделки, связанные с бизнесом и коммерцией, сегодня пройдут хорошо. (Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне.) Сказав это, вам будет легко иметь дело с боссами и авторитетными фигурами, потому что они будут восприимчивы и готовы помочь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сильный день для вас, особенно после 14:00. У вас много умственной энергии и эмоционального стремления добиваться того, чего вы хотите. Это отличный день, чтобы составить планы поездок или поговорить с людьми из других культур или стран. Реализуйте свои идеи в высшем образовании, медицине и юриспруденции.

Рак (21 июня — 22 июля)

В целом, это хороший день для вас. Ожидайте успеха при общении с партнерами и близкими друзьями по поводу общей собственности или всего, что находится в совместном владении. Это также хороший день, чтобы узнать подробности о налогах, долгах и страховых вопросах. Вы можете сделать вещи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это особенно хороший день для переговоров с партнерами и близкими друзьями. Это также хороший день для общения в Интернете или обращения к представителям широкой общественности, чтобы донести свое сообщение о чем-то. Разговор с подругой будет содержательным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы заметны сегодня, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно, особенно начальство, родители и люди, наделенные властью, включая полицию. К счастью, все выглядит очень благоприятно для вас. Это, вероятно, означает, что вы получите хорошие отзывы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам будет приятно учиться и узнавать что-то новое. Вы также можете составить планы поездок. (Избегайте бронирования авиабилетов или резервирования билетов во время оповещения о Луне.) Что бы вы ни делали сегодня, вы будете чувствовать себя воодушевленными жизнью и более счастливыми. Счастливые это хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для решения бюрократических вопросов, связанных со страхованием, налогами, долгами и общим имуществом. Возможно, вы захотите попросить одолжить что-нибудь. Или вы можете обратиться в банк или кредитное учреждение. В идеале, подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы заключить сделку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Несмотря на то, что сегодня вы должны идти на компромисс и идти на компромисс с другими, это все равно хороший день для вас. Вам понравится общаться онлайн или лично с широкой публикой. Поскольку ваш уровень энергии высок, вы можете начать что-то интересное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день для начала проектов. Вы можете взять на себя роль лидера на работе или во взаимодействии с другими, потому что сегодня вы смелы и уверены в себе. Вы будете вдохновлять других, потому что излучаете собственный энтузиазм в отношении чего-либо. (Энтузиазм заразителен.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Запланируйте сделать что-то, что доставляет вам удовольствие сегодня. Встретьтесь с семьей или друзьями в своем «пузыре». Сделайте что-нибудь, чтобы вас порадовало развлекательное развлечение, потому что это тот день, когда вы хотите насладиться спортом или весело провести время или пофлиртовать с кем-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши отношения с членами семьи сегодня будут позитивными. Вы без колебаний поделитесь своими идеями, потому что вы чем-то увлечены. Тем не менее, некоторые из вас, возможно, сегодня предпочтут побыть в коконе дома. Устраивайтесь поудобнее.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Глушко (1970) и телеведущая Ксения Бородина (1983) отмечают свой день рождения сегодня. Вы целеустремленный перфекционист, независимый и амбициозный. Однако иногда вы являетесь эмоциональной губкой для других. Вы впитываете их чувства. Это означает, что вы должны быть осторожны и разборчивы в компании, которую вы держите. Это сказочный год для вас, потому что вы получите признание, продвижение по службе, награды и признание.