Ежедневный гороскоп: вторник 8 июня 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 8:00 до 12:00 сегодня После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас много умственной энергии для финансовых дел, покупок или зарабатывания денег. Вот почему важно знать о Луне сегодня, потому что это утро — неподходящее время для принятия финансовых решений или трат. (За исключением еды или бензина.) Знайте это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Марсом, что дает вам сильную энергию для работы с другими. Вы будете откровенны в своих сообщениях. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне! (См. выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Солнцем в вашем знаке вы летите вперед! Однако сегодня утром Луна на вашей карте скрывается. Поэтому ждите своего часа. Не тратьте деньги и избегайте важных решений до 12:00.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими, особенно по утрам. Избегайте важных решений или покупок, тем не менее, общение поднимет вам настроение. Запишите свои яркие идеи и дождитесь окончания Лунного предупреждения, чтобы действовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Этот день начинается с того, что все смотрят на вас. О да, ты в центре внимания! Тем не менее, до 12:00 избегайте покупок или принятия важных решений, потому что есть предупреждение о Луне. После этого все системы работают!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это утро — чудесное время, чтобы позволить вашему разуму мечтательно плавать в поисках философии, эзотерических идей, мистических путей и духовности. Это расплывчато, но захватывающе. Предупреждение о Луне действует до 12:00. Помните об этом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня утром вы сосредоточены на финансовых вопросах, связанных с правительством, налогами, долгами или совместной собственностью. Однако не принимайте решения в этих областях и не тратьте деньги до 12:00. Просто соберите свои данные и дождитесь окончания Луны, чтобы действовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это утро — прекрасное время для общения с близкими друзьями и партнерами, потому что беседы будут теплыми, дружескими и откровенными. Однако предупреждение о Луне действует до 12:00, так что дождитесь этого момента, чтобы согласиться на что-нибудь важное или потратить деньги. Предупрежден — значит вооружен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этим утром у вас есть силы, чтобы посвятить себя проблемам со здоровьем, работе или чему-то, что нужно сделать с домашним животным. Работайте как можно лучше, но имейте в виду, что предупреждение о Луне действует до 12:00, что означает избегать важных решений и покупок. (Кроме еды.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это чудесный творческий день для вас! Когда сегодня утром действует предупреждение о Луне, ваш разум будет свободен мыслить нестандартно. Наслаждайтесь общением с другими людьми, особенно с детьми. Запишите свои оригинальные идеи, тем не менее, не соглашайтесь ни на что, пока не закончится Лунная тревога.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный день, чтобы поиграть и побыть дома, особенно сегодня утром. Лунное оповещение продлится до 12:00, что означает, наслаждайтесь своими фантазиями, но не соглашайтесь ни на что важное и не делайте покупки, кроме еды. После того, как все закончится, вы все равно захотите играть!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны. Этим утром вы умственно бдительны и энергичны, тем не менее, предупреждение о Луне действует до 12:00. Это означает, что вы получите свои данные, но отложите важные решения до их завершения. Точно так же никаких покупок до тех пор.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Екатерина Порубель (1983) звезда сериала «Серафима Прекрасная» и актер Александр Якин (1990) роль Ромы Букина в телесериале «Счастливы вместе» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы остроумны, любопытны и энергичны в своем подходе к жизни. Вы также целеустремленны, трудолюбивы и смелы, когда идете к тому, чего хотите. В этом году вы почувствуете себя очень независимым, потому что знаете, что перед вами выбор, который открывает новые возможности. Вы будете жаждать одиночества. Используйте это время, чтобы строить новые планы!