Ежедневный гороскоп: вторник 8 февраля 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Первая четверть

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:30. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня могут произойти удивительные события, особенно связанные с родителями и авторитетными фигурами. Кто-то из власть имущих может предложить что-то необычное? Это может быть хорошей новостью. Возможно, у вас вдруг появится шанс показать свои таланты? Возможно, кто-то или что-то даст вам большую свободу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна все еще находится в вашем знаке, что дает вам преимущество перед всеми другими знаками. Могут возникнуть внезапные планы путешествия. Или планы поездок могут измениться? Точно так же что-то неожиданное может повлиять на издательское дело, средства массовой информации или высшее образование и школу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете столкнуться с неожиданными новостями, касающимися наследства, банковских операций, страхования или общей собственности. Вы хотите исследовать необычные вещи сегодня и делать что-то другое. Вы можете внезапно освободиться от долга.

Рак (21 июня — 22 июля)

Кто-то из близких может удивить вас сегодня, сделав что-то необычное или бросив вам вызов. Они могут познакомить вас с кем-то новым и необычным? Одно можно сказать наверняка, ваши отношения с окружающими, особенно с теми, кто вам близок, а также с представителями широкой публики, будут полны энергии!

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то необычное повлияет на вашу сегодняшнюю работу и возможно, на ваше здоровье. Ваш распорядок сегодня изменится из-за неожиданных событий, новых занятий и новых встреч. Для некоторых это может быть неожиданной новостью о вашем здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя бодрым и взволнованным чем-то. Если вы работаете в сфере искусства, спорта или с детьми, у вас может быть шанс продемонстрировать новые навыки или проявить новые таланты. Сегодня родители могут быть удивлены чем-то неожиданным со своими детьми. Люди хотят свободы!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Яркие, умные, новаторские идеи сегодня привнесут перемены в дом. Вы можете ввести новую систему или новый способ ведения дел. Что-то изменит то, где вы живете и надеюсь, это даст вам больше свободы делать то, что вы хотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это очень энергетический день для вас! Вы готовы на все! Вы стремитесь к переменам, и вы будете приветствовать новые занятия, новые встречи и все, что предлагает волнение и стимул. Обратите внимание: не позволяйте этим отвлекающим факторам создать для вас ситуацию, чреватую несчастным случаем. Будьте начеку!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими финансами и своим имуществом сегодня, потому что много энергии может изменить ваше богатство. Существуют внезапные возможности увеличить свой доход. Возможность показать, как использовать то, что у вас есть, может быть захватывающей. Может быть что угодно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это волнующий день для вас! Скорее всего, произойдет что-то неожиданное, что вызовет волнение и энтузиазм. Одно можно сказать наверняка, сегодня у вас есть смелость освободиться от запретов, поэтому вы по какой-то причине почувствуете себя более раскрепощенным. Вы могли бы показать новые таланты?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. За кулисами складываются определенные ситуации, которые заставляют вас чувствовать, что что-то может взорваться. Изменения должны произойти. Вы не позволите другим отговорить вас от того, что вы хотите сделать, потому что вы готовы пойти на риск — чего бы это ни стоило.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить необычных людей. Конечно, неожиданные встречи будут. Вы можете задать темп другим и они будут удивлены вашим предложением. Вы также можете одобрить новые амбициозные цели, которые удивляют даже вас? Вы по какой-то причине взволнованы своей новой свободой.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Муравьева (1949) и фигурист Роман Костомаров (1977) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы справедливы, добросовестны и уважаемы. Лично у вас сильное стремление к успеху. Другие уважают и полагаются на вашу трудовую этику. Этот год — год обучения и преподавания для вас. Используйте любую возможность пройти курсы, прочитать и извлечь уроки из любой ситуации. Вы хотите узнать больше, чтобы открыть для себя смысл жизни.