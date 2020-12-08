Ежедневный гороскоп. Вторник 8 декабря 2020

23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 14:15 до 19:15 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

До сегодняшнего оповещения о Луне — отличное время для завершения проектов, связанных с вашей работой, домашним животным или чем-то, что связано с вашим здоровьем. Вы определенно можете использовать это временное окно в своих интересах. Денежные вопросы сейчас на руку вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для художников и всех, кто участвует в творческих проектах, потому что будет легко закончить то, над чем вы работали. Это также может относиться к спорту и работе с детьми. Вы можете преодолеть промедление сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, чтобы завершить проекты, связанные с домом и семьей, особенно утром и конечно, до начала Лунного предупреждения. Закончите ремонт, к которому вы давно хотели добраться. Просто сделайте это, потому что работа будет идти легко.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для завершения письменного проекта, изучения чего-либо или изучения того, чего вы избегали. Сегодня, пока не начнется оповещение о Луне — вы добьетесь больших успехов. Вы можете использовать ту же энергию, чтобы сказать кому-то то, что вы давно хотели сказать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то, связанное с банковскими или финансовыми вопросами, можно решить сегодня. Возможно, это связано с наличными деньгами или заработком. Это может быть что-то связанное с вашим имуществом. Как бы то ни было, используйте сегодняшнюю энергию (до Луны), чтобы подвести итоги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Любой личный проект, особенно связанный с вашей внешностью — стрижка, очки, гардероб — сегодня можно осуществить довольно легко. Сделайте как можно больше до начала оповещения о Луне. Вы будете довольны своим прогрессом!

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас есть ряд вещей, которые тают на заднем плане, смутно требуя вашего внимания. Сегодня отличный день, чтобы завершить старые дела, особенно до начала Лунного оповещения. После предупреждения о Луне ограничьте расходы едой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для завершения важного разговора или усилий, в которых участвует друг или группа. Возможно, вы давно собирались этим заняться. Сделайте как можно больше прогресса до начала Лунного оповещения. После этого держите мысли легкими и не принимайте важных решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня хороший день для важного разговора с родителями, начальником или учителем. Особенно, если разговор завершит то, что вы хотите сделать. Однако убедитесь, что вы сделали это до начала оповещения о Луне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день, чтобы завершить написание рукописи, книги или специальной статьи или написать специальный экзамен или завершить учебный проект. Однако время сделать это будет до того, как сегодня начнется оповещение о Луне. (см. выше.) Используйте это время себе во благо!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете довольны тем, как легко вы сегодня можете завершить бюрократизм, касающийся банковского дела, налогов, долгов, вопросов страхования и наследства. Секрет в том, чтобы сразу приступить к работе и завершить эти проекты до того, как сегодня начнется оповещение о Луне. (см. выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день для важного разговора с другом или партнером, которого вы, возможно, избегали. Теперь вы можете сказать, все как есть и закончить, но пожалуйста, сделайте это до Лунного предупреждения. Кроме того, вы можете работать вместе с партнером или близким другом, чтобы закончить что-то.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алиса Фрейндлих (1934), актер Евгений Стеблов (1945) и историк моды и телеведущий Александр Васильев (1958) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас высокие идеалы, большие планы и амбициозные цели. Кроме того, вы с энтузиазмом относитесь к жизни. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы получите большее влияние и лидерство во всех отношениях.