Ежедневный гороскоп, вторник, 7 июня 2022 г.

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас могут застать врасплох непредвиденные события, особенно те, которые связаны с вашим здоровьем или работой. (Это также может быть связано с вашим питомцем, так что будьте начеку.) На работе выделите дополнительное время, чтобы справиться с такими неожиданностями, как поломки оборудования, нехватка персонала и задержки с доставкой. «Что опять?»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родители, пожалуйста, следите за своими детьми сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Точно так же социальные события могут внезапно измениться. Они могут быть отменены или вы можете получить неожиданное приглашение? Спортивные результаты удивят. Сегодня ты чувствуешь себя свободным!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш домашний распорядок сегодня может измениться, потому что может сломаться мелкая бытовая техника или может произойти что-то непредвиденное. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. Чтобы быть готовым ко всему, оденься. Это мягкое влияние, но, тем не менее, что-то застанет вас врасплох.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это день с небольшой вероятностью несчастных случаев, поэтому будьте осторожны. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Особенно, когда дело доходит до путешествий, дайте себе дополнительное время, чтобы вы могли справиться со всем, что происходит. Плюс в том, что вы можете мыслить нестандартно и придумывать умные, гениальные идеи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Например, возможно, вы найдете деньги или потеряете деньги. В том же духе (но с другой стороны) будьте умны и защищайте свои вещи от потери, кражи или повреждения. Будьте осторожны сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким, эксцентричным Ураном. Вот почему вы чувствуете беспокойство и жаждете чего-то другого и нового. Вы даже можете сыграть роль обманщика и, так сказать, размешать котел, когда имеете дело с кем-то, кто просто в порядке, чтобы посмотреть, что произойдет. (Будь милым.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня может произойти что-то неожиданное, возможно, за кулисами. В некотором смысле это заинтригует вас, потому что сегодня вы жаждете эмоционального возбуждения. Желательно через улицу — не в лицо. Что-то, на что можно смотреть издалека.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете столкнуться с тем, что имеете дело с друзьями или группами людей, которые выступают за изменение вашей новой политики или какие-либо реформы. Их платформа будет волновать вас. Возможно, вы захотите внести свой вклад в прогноз погоды. Друг может удивить вас сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас могут возникнуть разногласия с группой, с которой вы работаете, или наоборот, они будут восхищаться вами. Мог пойти по любому пути. Как бы то ни было, вы высоко виз. возможно, для того, чтобы занять позицию или сказать что-то необычное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы поездок сегодня могут измениться. Они могут быть отменены или отложены, или, в свою очередь, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Новости в СМИ могут вас удивить. Вы, конечно, хотите свободы выражать свои взгляды.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с налогами, долгами, вопросами страхования, состоянием или активами вашего партнера, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Когда речь заходит о деньгах или богатстве, которые затрагивают вас – будьте в курсе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не удивляйтесь, если партнер или близкий друг застанет вас сегодня врасплох, сказав или сделав что-то, чего вы не ожидали. (Это классический день, когда Луна стимулируется непредсказуемым Ураном.) Многих людей сегодня застигают врасплох незначительные события или разговоры. Чтобы не рисковать, дайте дополнительное время для маневра.

Если твой день рождения сегодня

У актеров Лэнса Реддика (1962), Татьяны Друбич (1960) и Эмили Ратаковски (1991) сегодня день рождения. Вы проницательны, наблюдательны и бдительны. Ты усердно работаешь. Вы хорошо разбираетесь в характерах и легко общаетесь с другими. Лично у вас сильные духовные ценности. Этот год является для вас первым годом нового, девятилетнего цикла. На вашем пути появится много возможностей. Будьте смелыми, открытыми и готовыми открыть любую дверь!