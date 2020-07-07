Ежедневный гороскоп. Вторник 7 июля 2020

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Внимание! Избегайте покупок или принятия важных решений в течение всего дня сегодня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хотя это прекрасный день, чтобы наслаждаться компанией других, это плохой день, чтобы принимать важные решения или соглашаться на что-то важное. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Отложите покупки до завтра.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник Зодиака, поэтому важно знать, что это плохой день, чтобы тратить деньги. (За исключением еды.) Также – вы заметны, а именно сегодня! Люди замечают вас. Помните об этом и не делайте ничего добровольно или не соглашайтесь ни на что-то важное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Чувство эскапизма сегодня сильно! Вы хотите стимуляции и приключений! Несмотря на то, что это плохой день для важных решений, это отличный день для творческого мышления! Запишите свои оригинальные идеи и посмотрите, как они выглядят завтра.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Эта Лунная тревога находится в одном из ваших денежных домов. Поэтому, даже если вас привлекают вопросы совместной собственности, наследства и страховки – просто делайте домашнее задание. Основные вещи. Не подписывайте важные документы. Подождите до завтра, чтобы закончить работу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это свободный день, потому что есть лунная тревога весь день. Кроме того, Луна находится напротив вашего знака. У вас может возникнуть соблазн согласиться на что-то или дать обещание партнеру или близкому человеку. Не делайте этого. («Не сегодня, Жозефина!»)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Проблемы на работе увязнут из-за предупреждения о Луне сегодня. Ожидайте задержки и нехватки. По сути, вы чувствуете нерешительность и не знаете, что делать дальше. С другой стороны, Лунная тревога может стимулировать творчество. Помните о своих идеях, чтобы завтра снова провести переоценку. (Не тратьте деньги.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это замечательный, творческий день, потому что вы мыслите нестандартно и придумываете оригинальные концепции! Это также отличный день, чтобы пообщаться с другими и повеселиться, особенно с детьми. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый день для развлечения дома, потому что люди расслаблены и не слишком амбициозны. Если у вас есть семейная дискуссия, не соглашайтесь ни на что важное. Не предлагайте ничего, потому что вы пожалеете об этом позже. Держите вещи легкими.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Сегодня вы думаете, что это нечетко и нерешительно. У вас нет четкого представления о том, что вы хотите сделать или почему. Это нормально, потому что у вас могут быть очень хорошие творческие идеи. Поскольку сегодня оповещение о Луне весь день, ограничьте расходы едой, газом и развлечениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня лунная тревога весь день. Именно эта Лунная тревога в вашем Денежном Доме! К сожалению! Немного опасно. Вы хотите потратить деньги. Вы хотите делать покупки, и вы хотите кататься и иметь дело с финансами. Но это все плохой выбор! Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. (Только на сегодня.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке сегодня и эта Лунная тревога весь день. Но вот! Это прекрасный день для общения с другими людьми, потому что вам понравится причесывать волосы. Хотя это плохой день для важных деловых решений или траты деньги на что-либо, кроме еды, газа и развлечений – это веселый день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это спокойный, ленивый день. Не ввязывайтесь в дела других людей или их события. Не принимайте это близко к сердцу. Спрячьтесь где-нибудь, если сможете. Не делайте покупки.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Жанна Агузарова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы умны и духовно ориентированы, поэтому вы любите исследовать новые концепции. Вы начинаете ощущать, что закрываете то, что начали девять лет назад, потому что вы отпускаете то, что больше не актуально, и переходите к чему-то новому и другому. Не думайте об этом как о потере. A наоборот! Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!