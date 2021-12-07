Ежедневный гороскоп: вторник 7 декабря 2021

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

После 7:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

По большей части вы уверены в себе, особенно в своем мнении. Однако сегодня что-то заставит вас сделать шаг назад и возможно, пересмотреть свои представления о широких проблемах — тех, что затрагивают многих людей. Вам нужны разъяснения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вы имеете дело с банковскими вопросами или чем-то связанным с наследством, страхованием или совместным имуществом — будьте осторожны. У вас может не быть всех фактов. Что-то могло быть не так. Возможно, кто-то не честен с вами? Осторожно! (Никто не хочет, чтобы его обманули.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете почувствовать замешательство в общении с друзьями и партнерами сегодня. Внезапно проблемы, которые когда-то были ясны, перестали существовать. На самом деле все кажется немного расплывчатым. Может, кто-то хочет отказаться от сделки? Примечание: если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня настало время для недопонимания на работе. Во-первых, кто-то может скрыть от вас информацию. Или они могут дать вам неполную информацию? Это потому, что сегодня вы можете столкнуться с искажением истины. Действуйте осторожно!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это непростой день для романтики. Вы можете разочароваться в ком-то, возможно, разочарованы или даже введены в заблуждение? Может это правда. А может быть, у вас есть ожидания, которые никогда не озвучивались? Между тем, разговаривайте со своими детьми очень откровенно. Ничего не предполагайте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные дискуссии сегодня могут вызвать недопонимание или замешательство. Вы можете предположить, что что-то не так. Возможно, вас кто-то введет в заблуждение? Возможно, они захотят скрыть проблему, чтобы избежать затруднений? Если это так — будьте добры.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня коммуникации легко становятся безнадежно непонятыми. Одна из причин этого заключается в том, что кто-то может промолчать, когда ему следует говорить. Остерегайтесь важных соглашений. Убедитесь, что вы собрали все факты — или по крайней мере, верные факты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для крупных финансовых переговоров и важных соглашений, потому что повсюду неразбериха. Однако, помимо путаницы, возможен обман или искажение фактов. Если у вас есть ноющее предчувствие, что что-то не так — прислушайтесь к этому тонкому голосу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы позитивный оптимист, ценитель честности. Будьте осторожны в своих отношениях с другими сегодня, потому что люди сбиты с толку или нечестны. Не забывайте оставаться на связи с реальным миром.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не принимайте сегодня вещи за чистую монету. Не верьте всему, что слышите. Если вы подозреваете кого-то или конкретную ситуацию, то прислушайтесь к этому предупреждению в своей голове. В лучшем случае вероятна дезинформация по незнанию. В худшем случае вас обманывают. (Вам это не нужно.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждение с кем-то более молодым сегодня может привести к дальнейшему замешательству с вашей точки зрения. Вы хотите узнать факты от кого-то — возможно, от члена группы? Тем не менее, все кажется нечетким и неясным. Если так, не действуйте. Подождите, пока вы не узнаете, что происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с родителями, начальниками и VIP-персонами, потому что это классический день, когда люди безнадежно неправильно понимают друг друга. Остерегайтесь идеализировать кого-то или ситуацию. Если все выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — это так! (Не верьте кому-то или чему-то только потому, что вы этого хотите.)

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Сергей Мазаев (1959) и солист группы «Звери» Рома Зверь (1977) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы молоды и озорны. Вы обладаете знаниями и глубоким интеллектуальным пониманием вещей. Вы сострадательны, одухотворены и хотите сделать мир лучше. Служение другим, особенно семье, будет для вас темой в этом году. Важно заботиться о себе, поэтому это отличный год для макияжа.