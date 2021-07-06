Ежедневный гороскоп: вторник 6 июля 2021

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня все сбивает с толку. Вы можете чувствовать себя отстраненным от других в романтических отношениях, в светском обществе или в спорте. Однако путаница может быть фактором. Подождите несколько дней для большей ясности. Ничего не делайте, пока вы не уверены.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отложите сегодня важные финансовые решения вместе с важными покупками, особенно роскошными или дорогими. Ваше суждение немного ошибочно. На решение относительно недвижимости, семьи или покупки дома могут повлиять неверные причины. Будьте осторожны и ничего не делайте.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаке и он не в ладах с нечетким Нептуном, который выдает желаемое за действительное, которое также сбивает с толку. К этому добавляется напряженность во всех ваших отношениях с другими людьми. Это сложная комбинация. Ничего не делайте и лежите на берегу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете скрыть информацию, чтобы избежать конфронтации с кем-то. На самом деле, это непростой день для многих видов общения, поэтому вам следует быть осторожными и в частности, откладывать важные финансовые решения. Не соглашайтесь ни на что важное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с самыми близкими людьми сегодня немного натянуты. Вы можете чувствовать себя одиноким или отрезанным. Но это временное ощущение и оно пройдет. Однако разговор с кем-то помоложе или с кем-то из группы может сбить вас с толку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны в разговорах с родителями, начальниками, учителями и полицией сегодня, потому что есть много места для путаницы или ложных предположений. Поэтому не принимайте важных решений. Не занимайтесь волонтерством. Не верьте всему, что слышите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия или национальные вопросы, потому что они будут просто беспорядочными сообщениями и круговыми спорами, которые ничего не решают. Между тем, кто-то постарше может заставить вас почувствовать себя униженным. Держитесь подальше от этого. Расслабьтесь. Это сбивающий с толку день для всех.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня может быть сложно иметь дело со старшим членом семьи или родителем, потому что вы чувствуете, что вас неправильно понимают. Более того, дискуссии о наследовании и общей собственности туманны или сбивают с толку. Слишком много проблем сегодня! Поэтому просто посидите с этим. Будьте проще.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать себя одиноким или отрезанным от других, отчасти из-за запутанных предположений. Дело в том, что сегодня все сбивает с толку. Многие люди не понимают многих вопросов. Зная это, не соглашайтесь ни на что важное. Взгляните на вещи трезво и подождите день или два.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше финансовое положение может вас сегодня разочаровать. Однако что-то, связанное с вашей работой или вашим здоровьем, на самом деле сбивает с толку и это может быть фактором, способствующим этому. Потому что вы разочарованы или возможно, не располагаете всеми фактами. Ничего не делайте, через несколько дней все уладится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с романтическими партнерами, социальные ситуации, занятия спортом или даже отношения с детьми сегодня сбивают с толку. Возможны ложные предположения и даже обман. Вот почему ваши самые близкие отношения немного сдержанны. К счастью, это временно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не соглашайтесь ни на что важное, касающееся семейных обсуждений или планов ремонта дома сегодня, потому что это непростой день. У вас может не быть всех фактов. Или кто-то может сказать вам что-то неправильное. Между тем, вы можете избегать важного разговора с родителями или начальником. На работе тяжелый день.

Если ваш день рождения сегодня

Политик Нурсултан Назарбаев (1940), актер, режиссер Сильвестр Сталлоне (1946) и певица Тамара Синявская (1943) сегодня делятся своим днем ​​рождения. Вы страстны и капризны. Один день дружелюбный и общительный, на следующий день приватный и замкнутый. Многие из вас большие коллекционеры. Вы независимы, тем не менее, у вас сильные семейные ценности. В этом году вы находитесь в последнем году девятилетнего цикла, а это значит, что вы завершаете работу. Отпустите то, что вам больше не нужно. Светите!