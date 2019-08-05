Ежедневный гороскоп, вторник 6 августа 2019

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня все горячо или холодно. Планы путешествий выглядят захватывающими и отношения с юридическими и медицинскими вопросами будут положительными. Тем не менее, ведите себя лучше всего, разговаривая с родителями, боссами и VIP-персонами (включая полицию), потому что вы можете быть в ссоре!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сложный день. К счастью, вы получите финансовую и практическую поддержку, которую хотите добиться. Однако трудности с другими, особенно в отношении путешествий, общения с зарубежными странами, политикой, расой или религией, будут неприятными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это приятный светский день, особенно с детьми, спортом и веселыми прогулками. Наслаждайтесь! Тем не менее, поломки оборудования и споры по поводу общей собственности, финансирования и кто несет ответственность за что-то, что может испортить ваш день.

Рак (21 июня-22 июля)

Вам понравится развлекаться дома сегодня или исследовать недвижимость. Семейные встречи будут позитивными. Тем не менее, готовьтесь к столкновению интересов с партнером или близким другом утром, а затем снова поздно днем. Бегите в укрытие!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это приятный день, но вы должны сохранять спокойствие. Утром, а затем и в конце дня, вы можете столкнуться с кем-то из-за проблем со здоровьем, что-то, связанное с работой, или что-то связанное с домашним животным. Оставайтесь спокойными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, потому что вы можете найти способы увеличить свой заработок или заключить выгодную финансовую сделку. Тем не менее, рано утром и поздно днем, финансовые споры, особенно с детьми или по социальным вопросам (или спортом), будут иметь место. Будьте крутым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером, что делает вас счастливыми. Это хороший знак для бизнеса и коммерции. Это также благословение для общения с другими людьми, особенно с группами. К сожалению, семейные ссоры утром и в конце дня могут иметь место. Хлоп!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшний день полон противоречий и смешанных благословений. Тон дня положительный и вы чувствуете себя хорошо. Тем не менее, утром, а затем и в конце дня, очень вероятно, что потрясение с другими людьми или личное беспокойство могут взбудоражить. Примите к сведению ваши идеи зарабатывания денег.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравится общаться с другими, особенно с группами, клубами и ассоциациями. Вы также можете поделиться своими идеями на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение. Тем не менее, у вас может быть финансовый спор утром или в конце дня, или, может быть, даже драка!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте внимательны сегодня, потому что другие заметят вас сегодня. Между тем, большая часть этого дня положительная, и вы производите на всех невероятное впечатление. Тем не менее, утром и снова поздно днем ​​у вас может быть ссора с родителем, начальником или полицией. (Не хорошо.) Оставайтесь холодным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Планы путешествий и возможность узнать что-то новое или пообщаться с людьми из других культур поднимут вам настроение сегодня. Вопросы, связанные с издательским делом, средствами массовой информации, медициной и законодательством, пройдут хорошо. Однако утром и в конце дня эго сражается с чем-то. Держитесь подальше от политики!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Банковские дела и все, что связано с общей собственностью, сегодня выглядит позитивно. На самом деле, вы чувствуете себя богатым! Будьте терпеливы с другими утром и в конце дня, когда может возникнуть конфликт. Будьте частью решения, а не проблемы.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Рахманова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы сострадательны и тактичны, когда имеете дело с другими. Вы очаровательны, щедры и бескорыстны. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.