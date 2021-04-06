Ежедневный гороскоп. Вторник 6 апреля 2021

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь общением с другими сегодня, потому что у вас отличное настроение! Постарайтесь связаться с людьми лично или через Интернет. Обратите внимание: поскольку вы чувствуете себя счастливым в собственной шкуре, это отличный день, чтобы купить себе предметы гардероба. Удачного дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что сегодня вы хотите вести себя сдержанно, тем не менее, это прекрасный день для хорошего самочувствия! Одна вещь, которая вызовет улыбку на вашем лице — это хороший шанс привлечь к себе деньги. Возможно, вы найдете способы повысить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится общаться с группами и друзьями сегодня, потому что вы чувствуете необходимость обратиться к другим и в то же время вы также хотите чувствовать себя популярным и чувствовать, что они тоже хотят вас видеть. Этот двусторонний праздник любви определенно существует сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку сегодня вы производите большое впечатление на начальников, родителей, учителей и полицию, вы не ошибетесь. Остальные восхищаются вами! Фактически, они будут просить у вас совета о том, как сделать что-то более привлекательным. Может развиться дружба с начальником.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если возможно, воспользуйтесь возможностью путешествовать или сделайте что-нибудь, чтобы расширить свой мир сегодня. Посмотрите здания, места, парки и кварталы, которые вы давно не посещали. Поговорите с людьми из разных слоев общества. Вам будет приятно узнать что-то новое сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это жаркий, сексуальный романтический день! Даже скромно вы можете завязать с кем-нибудь новую дружбу. Между тем, это отличный финансовый день для вас, потому что на вашем пути будут деньги, подарки и услуги. Держите карманы открытыми!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваша управительница Венера получает энергию от Марса, что определенно делает вас более общительными и дружелюбными. Вам понравится иметь дело с самыми близкими вам людьми, особенно с супругами и партнерами, но вы могли бы познакомиться с новыми людьми? Вам также понравится привлекать широкую публику.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день на работе, потому что отношения с коллегами более дружелюбны и взаимовыгодны. Вы счастливы — они счастливы. Ожидайте похвалы за свои усилия, некоторые из вас могут даже получить повышение. Вы также можете сделать что-нибудь, чтобы сделать свое рабочее место более привлекательным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Романтика сегодня витает в воздухе! Вот почему это отличный день для свидания или веселого долгого обеда. Вам понравятся спортивные мероприятия и развлечения с детьми. Все, что связано с искусством, доставит вам удовольствие. По крайней мере, сделайте что-нибудь, чтобы украсить собственное окружение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные дискуссии сегодня теплые и благоприятные, поэтому вам захочется развлекаться дома. Почему бы не пригласить своего дружелюбного знакомого на пиццу и напитки? Вам также понравится делать проекты по косметическому ремонту или делать ремонт дома, чтобы ваши раскопки выглядели лучше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы такой словесно ловкий и обаятельный, что всем приятно слушать, что вы говорите. В частности, вам понравится разговаривать с братьями и сестрами, родственниками и соседями. А пока посмотрите вокруг себя сегодня. Цените свое окружение и то, как вам повезло быть там, где вы находитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День хороших денег! Ищите способы привлечь к себе деньги или увеличить свой заработок. Вы можете получить прибавку. По общему признанию, хочется сегодня потратиться на красивые вещи для себя и близких.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Игорь Саруханов (1956), «иванушка» певец Кирилл Андреев (1971) и певец Денис Клявер (1975) сегодня празднуют ваш день рождения. Вы креативны, изобретательны и уверены в себе. С началом вашего нового личного года вы вступаете в период, когда служение другим будет для вас более важным. Все, что вы делаете для блага других, будет для вас наградой и чувством удовлетворения. Поскольку служение зависит от ваших отношений с другими, будьте разборчивы. Выбирайте людей, которым тоже небезразличны ваши интересы.