Ежедневный гороскоп. Вторник 5 января 2021

22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы должны быть более гибким, имея дело с другими. Тем не менее, вы не будете возражать против этого, потому что все относятся к вам дружелюбно и благосклонно. Особенно близкие друзья, супруги и партнеры. Кроме того, вы производите большое впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон. Не слишком потрепаны!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Коллеги поддержат вас сегодня. На самом деле, это отличный день для общения с группами, а также с людьми из других культур и разных стран. Изучите любую возможность, которая может повысить ваше доброе имя среди сверстников, потому что вы хорошо выглядите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беззаботный, веселый день! Наслаждайтесь игрой с детьми. Точно так же наслаждайтесь общением и всем, что связано со спортом, а также возможностью проявить свои творческие таланты. У людей сегодня хорошее настроение и это тоже радует.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные беседы, особенно с родственницами, сегодня будут теплыми и дружескими. Фактически, это хорошее время, чтобы обсудить, как получить финансовую и практическую поддержку от других, что вполне возможно. Помните: вы можете получить наследство в этом году. (Хороший год для получения ссуды или ипотеки.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку сегодня вы находитесь в таком позитивном настроении, все ваши отношения с другими будут оптимистичными и полными энтузиазма. В частности, вы чувствуете щедрость по отношению к братьям и сестрам, родственникам и соседям. Короткое путешествие или возможность исследовать что-то новое порадует вас, потому что вы хотите расширить свой мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для вас. Вы можете найти способы повысить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу. Возможно, вы увидите способ заработать на стороне? Финансовые переговоры выглядят многообещающими. Делая покупки, вы можете переборщить, потому что думаете масштабно!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что заставляет вас чувствовать тепло и дружелюбие ко всем. Особенно счастливы отношения с молодежью и детьми. Как один из самых социальных знаков зодиака, вам понравится любой шанс пообщаться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете себя спокойно довольным собой, потому что вы уверены в себе и счастливы быть наедине с собой. Ваш напряженный темп продолжается с поручениями, встречами и короткими поездками. (К тому же многие из вас читают и учатся.) Хороший день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь общением с друзьями, группами и ассоциациями сегодня, потому что люди оптимистичны и позитивны. Поскольку вас окружает общее чувство энтузиазма, это хороший день, чтобы сосредоточиться на будущих целях, потому что вы чувствуете себя уверенно. Уверенность так необходима для победы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас замечают другие, особенно начальники, родители, учителя и полиция. К счастью, вы хорошо выглядите! Другие видят вас положительно. Они видят вас успешным и богатым, даже если вы так не чувствуете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте что-нибудь другое сегодня! Встряхнитесь немного! Отправляйтесь туда, где вы никогда раньше не бывали, потому что хотите получить удовольствие от открытия чего-то нового и сделать что-то, что расширит свой мир физически, умственно и интеллектуально. Есть идеи?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для дискуссий о совместной собственности, наследстве, налогах, долге или о том, как что-то делать или делить. Точно так же это хороший день, чтобы обратиться в банк за ссудой или ипотекой, потому что перед вами могут открыться двери.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Мэрилин Мэнсон (1969), английский футболист и актер Винни Джонс (1965) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы интересный человек, потому что вы разносторонне развиты, чувствительны, заботливы, остроумны и изобретательны. Вы независимы, уникальны и определенно импульсивны! Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.