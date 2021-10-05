Ежедневный гороскоп: вторник 5 октября 2021

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 1:30 до 6:00 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет практичным и продуктивным. Вы можете иметь дело с проблемами прошлого или с текущими проблемами. В любом случае вы добьетесь своей цели, потому что у вас есть мотивация и вы не будете откладывать на потом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это продуктивный день, главным образом потому, что вы хотите стать лучше организованными и более эффективными. Несмотря на то, что ретроградный Меркурий создает проблемы с ошибками и задержками, вы можете использовать ту же энергию, чтобы быстро закончить то, что вы уже начали.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть сосредоточенность и выносливость, чтобы практиковать что-то, чтобы становиться все лучше и лучше в этом. Это могло относиться к спорту. Это может относиться к искусству, например, к игре на музыкальном инструменте, рисованию или пению. Используйте сегодня, чтобы отточить свою технику.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня будут практическими и продуктивными. Кто-то постарше и более опытный может внести полезный вклад. Они могут даже оказать вам практическую или финансовую поддержку в ремонтном проекте. (Будьте благодарны за каждую полученную помощь.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы находитесь в практическом расположении духа, поэтому ваши дискуссии с другими более серьезны и возможно, связаны с практическими вопросами «как делать». У вас есть отличные предложения для кого-то? Возможно, кто-то постарше и опытнее даст вам хороший совет?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, вы будете практичны и консервативны. Например, делая покупки, вы захотите приобрести практичные и долговечные вещи. Несмотря ни на что, вы не будете экстравагантным. Вы хотите использовать свои активы с пользой сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в вашем знаке Солнце, Луна, ретроградный Меркурий и Марс. (Да, весь мир находится под сильным влиянием Весов.) Ожидайте, что ваши чувства сегодня станут более сильными и эмоциональными. Тем не менее, все будет идти своим путем. Попросите Вселенную об одолжении!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы очаровательны в общении с другими, потому что в вашем знаке прекрасная Венера. Тем не менее, сегодня отличный день для исследований и поиска ответов. Вы будете упорны и настойчивы и вы добьетесь результатов. (Добрый день, чтобы купить себе предметы гардероба.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня будет полезно поговорить с кем-нибудь постарше или более опытным. Фактически все, что вы узнаете, может заставить вас изменить свои будущие цели. Кто-то может рассчитывать на ваше лидерство, особенно в группе. Между тем, вы всегда будете рады совету, где бы вы его ни получили.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждение с родителями или начальником сегодня может иметь большое значение. К счастью, вы произведете на них хорошее впечатление. Возможно, вы видите способы сократить расходы или действовать более эффективно? Не стесняйтесь делиться своими хорошими идеями, потому что люди хотят их слушать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте что-нибудь другое сегодня. Встряхнитесь немного! Вы хотите приключений и возможности узнать что-то новое. В идеале это отличный день, чтобы куда-нибудь поехать. Но если вы не можете этого сделать, то по крайней мере отправляйтесь туда, где вы никогда раньше не были.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день солидных денег, особенно в банковском деле, налогах, долге и работе с общим богатством или совместной собственностью. Что бы вы ни делали сегодня, вы будете делать осторожно и аккуратно. Более того, вы будете думать о долгосрочной перспективе, а не о своей немедленной выгоде. (Это потому, что вы находитесь в здравом уме.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Кейт Уинслет (1975), политик Рамзан Кадыров (1976) и актриса Инна Чурикова (1943) празднуют ваш день рождения. Вы интеллектуальны. У вас творческий ум, вы точны и ясно формулируете свои мысли. У вас отличные навыки работы с людьми. Вы много работаете и любите быть занятым. Однако этот год для вас более спокойный. Скорее всего, вы больше сосредоточитесь на своих самых близких отношениях. Пришло время уделить время себе и сосредоточиться на том, что делает вас счастливым.