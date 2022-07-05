Ежедневный гороскоп: вторник 5 июля 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:00 до 18:30. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день, чтобы подумать о ремонте дома или о том, как улучшить то, где вы живете. Семейные обсуждения будут живыми и продуктивными! Вы готовы тратить деньги на достижение своих целей, потому что хотите, чтобы эти вещи были выполнены.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня больше драйва, потому что огненный Марс только что перешел в ваш знак. Это подействует на вас как тонизирующее средство, зарядив вас энергией на следующие шесть недель. Это вызовет у вас энтузиазм при общении с другими и готовность говорить то, что вы имеете в виду и иметь в виду то, что вы говорите!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть идеи для заработка. Или может быть, вы видите способы заработать деньги на стороне или найти другую работу? Между тем, это отличное время для вас, чтобы купить вещи для гардероба — за исключением одного предупреждения: проверьте оповещение о Луне выше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это напряженный день! Вы хотите перейти к делу и вернуться к делу. Вы готовы усердно работать мысленно, чтобы продвигать любой проект, в котором вы участвуете. Что еще более важно, вы также готовы что-то инициировать. Кроме того, вы очень убедительны сегодня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день для начала исследовательского проекта или поиска решения старых проблем. Это потому, что у вас есть энергия, чтобы работать за кулисами или работать в одиночку, чтобы найти информацию, которую вам нужно знать. У вас есть амбициозные планы, которые вы намерены воплотить в жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны, когда разговариваете с друзьями или членами группы, потому что у вас будет искушение заявить о себе слишком сильно. Вы без колебаний отстаиваете свои идеи. Возможно, вы даже займете руководящую должность. Другие уважают вашу готовность постоять за себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам не составит труда заявить о себе, разговаривая с родителями, начальством, учителями и полицией. Вы будете говорить уверенно и авторитетно, что заставит других слушать вас и уважать то, что вы говорите. Это дает вам хорошие возможности для обсуждения общей собственности и наследства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы стремитесь усердно работать и использовать свой ум, поэтому это отличный день для учебы, решения юридических вопросов или завершения важной работы. У вас есть сосредоточенность и настойчивость, необходимые для выполнения работы. Между тем, будьте терпеливы с партнерами и друзьями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы добьетесь успеха в беседах с кем-то о совместном имуществе, наследстве или страховых спорах, потому что вы сделали свою домашнюю работу и знаете, как защитить свои интересы. Ваш ум острый, ясный и сосредоточенный.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хорошее время, чтобы прояснить или объяснить кому-то важные вопросы. Вы без колебаний отстаиваете важные для вас вопросы, потому что у вас есть необходимая объективность, чтобы видеть обе стороны картины и уверенность, чтобы защищать свою сторону.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это будет продуктивный день для вас на работе или в любом начинании, которое вы поставили перед собой, потому что вы сосредоточены, умственно энергичны и готовы взяться за все практическим путем. Вы приветствуете низовую ситуацию, когда вы можете засучить рукава и копать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня горячая творческая энергия, поэтому это продуктивный день для художников и людей, вовлеченных в творческие проекты. Это также активный день для тех, кто занимается спортом и имеет дело с детьми. Вы хотите использовать свой ум, чтобы развлекаться.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая Тутта Ларсен (1974) и телеведущая Юлия Бордовских (1969) отмечают свой день рождения сегодня. Вы от природы бодры и энергичны! Тем не менее, вы также обладаете обаянием, классом и уравновешенностью — качествами, которые делают вас запоминающимся. Вы авантюрист и верный друг. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Будьте смелым. Откройте любую дверь. Будьте готовы исследовать новые направления!