Ежедневный гороскоп: вторник 5 апреля 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Начиная с сегодняшнего дня и до конца этого месяца вы будете более самоотверженными во всех отношениях. Вас могут попросить позаботиться о ком-то, возможно, о любимом человеке или о ком-то, кто нуждается в вашей помощи. Ваша щедрость к другим принесет вам духовную награду и чувство удовлетворения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Все ваши дружеские отношения будут более значимыми и более ценными для вас в этом месяце. В частности, остальная часть этого месяца — отличное время для общения с группами и организациями, включая бизнес-конференции, потому что вам будет легко сотрудничать с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

До конца этого месяца у вас будут благоприятные обстоятельства в вашей деловой и профессиональной жизни, потому что вы будете привлекать людей, которые будут вам помогать. Главный бонус! Вы также можете быть временно вовлечены в дизайнерские работы или что-то связанное с косметическим ремонтом.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих нескольких недель вы будете наслаждаться любой возможностью путешествовать или получить опыт, расширяющий сознание, который расширит ваш мир. Вы будете наслаждаться искусством и опытом других культур. Вас также может привлекать кто-то, кто сильно отличается от вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтические отношения будут особенно интенсивными и нежными в течение следующих 3-4 недель. Это также прекрасная возможность для вас иметь дело с финансовыми учреждениями, особенно если вы ищете кредит или ипотеку. Двери откроются для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Справедливая Венера находится прямо напротив вашего знака до конца месяца и это прекрасно улучшит все ваши отношения. Это потому, что вы будете лучше понимать потребности других, а это значит, что вы будете знать, как лучше относиться к ним.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша работа, ваша работа и даже ваше здоровье улучшится до конца этого месяца. Тем не менее, не переусердствуйте с десертами и сладкими или жирными продуктами, потому что они будут искушением! Помните: минута на губах — это вся жизнь на бедрах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши отношения с детьми будут превосходными до конца этого месяца. Это также прекрасное время для раскрытия ваших творческих талантов. Романтика будет приветствоваться наряду с социальными возможностями и шансами хорошо провести время. Это отличный месяц для отпуска!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь возможностью спокойно провести время дома до конца этого месяца. Вы могли бы развлечь некоторых друзей. Вы, безусловно, будете заинтересованы в косметическом ремонте или в том, чтобы сделать свой дом более привлекательным. Это также будет отличным окном для возможностей в сфере недвижимости для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть замечательная возможность в ближайшие несколько недель заработать деньги на своих словах, что является хорошей новостью для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, писательством, актерским мастерством и преподаванием. У вас также будет возможность по-настоящему оценить красоту вашего повседневного окружения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые дела будут для вас более благоприятными, чем обычно, до конца этого месяца. Деньги придут к вам легко! Однако учтите: у вас будет соблазн быть экстравагантной, особенно покупать красивые вещи для себя и близких.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Венера будет в вашем знаке до конца месяца, что улучшит все ваши отношения со всеми, потому что вы будете теплыми, заботливыми и приятными. Очевидно, это идеальное время, чтобы помириться с другими. А пока расслабьтесь и получайте удовольствие, потому что Венера ставит удовольствие выше работы.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Лили Джеймс (1989) отмечает свой день рождения сегодня. Вы напористы и общительны. Многие из вас обладают сильным характером. Вы полны энтузиазма по жизни, разносторонне талантливы. Это год перемен для вас, а это значит, что вы должны оставаться на ногах легко и гибко. Будьте готовы расти по-новому и следовать новым направлениям.