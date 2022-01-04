Ежедневный гороскоп: вторник 4 января 2022

Предупреждение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений после 19:30 сегодня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Возможно, вам будет сложно иметь дело с кем-то постарше или у власти сегодня, потому что есть большая вероятность, что они дождутся вашей победы. Что бы ни случилось, вы удивитесь или застигнете кого-то врасплох. (Возможно, это необычный человек или тот, кого вы не ожидали встретить.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Действуйте осторожно сегодня, особенно когда имеете дело с боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией. Вы можете обнаружить, что ваши отношения с кем-то, наделенным властью, подавят вас. Кто-то может отказать вам в чем-то, чего вы не ожидали.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок сегодня непростые. Ожидайте задержек и зависаний с бюрократизмом. (Для некоторых из вас это может означать, что вам внезапно придется путешествовать, хотя вы этого не ожидали.) В любом случае вероятны внезапные изменения из-за юридических вопросов или личных обязательств.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте мудры и дважды проверьте свой банковский счет сегодня, а также платежи по кредитной карте, потому что может произойти что-то ограничивающее и тем не менее, это то, чего вы не могли ожидать. Когда дело доходит до денег и долгов, будьте в курсе дел, как вы обычно и делаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку Луна находится в знаке, противоположном вашему сегодняшнему знаку, вам придется быть более мягким, имея дело с другими. Это происходит два дня каждый месяц и когда это происходит, это означает, что вы должны быть терпимыми и сотрудничать. Между тем, вы можете быть удивлены тем, что у кого-то есть требования.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На работе сегодня или при выполнении какой-либо задачи — держите глаза открытыми, потому что произойдет что-то неожиданное. Что бы это ни было, вам может понадобиться больше работы. Вы можете почувствовать себя непокорным, тем не менее, усиление ограничений в некоторой степени вызовет проблемы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители: пожалуйста, приложите все усилия, чтобы быть в курсе дел со своими детьми сегодня, потому что это опасный день для ваших детей, подверженный несчастным случаям, в дополнение к которому может произойти что-то неожиданное. Перепроверьте детали, особенно в отношении транспортировки. Социальные планы тоже могут внезапно измениться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш домашний распорядок сегодня будет прерван, скорее всего, из-за того, что вы имеете дело с родителем или авторитетным лицом. По какой-то причине правила и нормы, скорее всего, будут частью общей картины. Это может создать проблему которой вы не ожидали. Действуйте осторожно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите глаза открытыми, потому что этот день для вас предрасположен к несчастным случаям. Вы также можете о чем-то беспокоиться. Не позволяйте заботам взять верх. Марк Твен сказал, что большинство ужасных вещей в его жизни на самом деле никогда не происходило. Большинство наших тревог никогда не сбываются.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами, банковскими счетами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на ваше богатство. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Кто-то из авторитетов может отказать вам в том, чего вы хотите. Будьте начеку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обязательства, долг и порядок сегодня будут важны. Это не легкомысленный день. Напротив, что-то может застать вас врасплох, возможно, связанное с правилами и положениями. Следите за тем, что вы делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете чувствовать себя отрезанным от других или одиноким. Это заставляет вас чувствовать себя беспокойным и в то же время немного беспомощным. Это действительно иллюзия. Как ни странно, завтра прекрасный день! Оставайтесь позитивным и держитесь.

Если ваш день рождения сегодня

Скульптор Зураб Церетели (1934) и певец, вокалист, поэт, автор текстов группы Rammstein Тилль Линдеманн (1963) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы ориентированы на карьеру, а это значит, что вы хороший начальник и хороший сотрудник. Вы практичны и всегда готовы сделать больше, чем положено. Людям нравится с вами работать. Этот год более спокойный и нежный. Вы сосредоточены на дружбе и партнерстве. Будьте добры к другим и они будут добры к вам.