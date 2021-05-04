Ежедневный гороскоп: вторник 4 мая 2021 года

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 17:00 до 19:20 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы с оптимизмом смотрите в будущее. Вы более счастливы, когда имеете дело с другими людьми, особенно с друзьями, членами групп и организаций. Вы также чувствуете щедрость по отношению к другим. (Это хорошо, потому что то, что происходит вокруг, возвращается).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вчера был тяжелый день для авторитетов — сегодня все по-другому! Теперь родители, учителя и авторитетные люди будут петь вам дифирамбы. Одна из причин, по которой вы так хорошо выглядишь для других, — это то, что вы уверены в себе и вы добрый.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы расширить свои познания в мире! В идеале вы хотите путешествовать. Но если вы не можете физически путешествовать, вы будете путешествовать через фильмы, книги, средства массовой информации и разговаривать с людьми из других слоев общества. Отличный день для изучения или завершения важной работы или рукописи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые дискуссии определенно принесут вам пользу сегодня. О да, вы будете смеяться всю дорогу до банка. Однако избегайте важных финансовых обсуждений во время оповещения о Луне (см. выше). Это легко сделать. Выглядит здорово!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это фантастический день, чтобы приятно провести время в компании партнеров и близких друзей. (Мы говорим о супругах, а также о профессиональных контактах.) Поскольку вы уверены в себе и чувствуете, что вам нечего бояться — ваши добрые чувства передаются и другим людям. Все будут рады вас видеть!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для деловых поездок. Это также отличный день для любых групповых мероприятий, масштабных встреч и взаимодействия с другими людьми, связанными с работой или нет. Вы будете хорошо иметь дело с большой публикой. Доверьтесь своей интуиции!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повезло вам! Это веселый, веселый, беззаботный день! Наслаждайтесь общением со своими детьми, романтическими партнерами и всеми, кто связан со спортивными мероприятиями, миром развлечений или индустрией гостеприимства. Вы чувствуете себя счастливыми, потому что знаете, что находитесь в хорошей форме.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо, потому что люди счастливы делиться своими идеями и быть в компании друг друга. Фактически, вы можете решить заняться капитальным ремонтом или амбициозным проектом, связанным с домом и семьей. Удачи!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда мы меняем то, как мы видим вещи, то, что мы видим, меняется. Сегодня прекрасный пример этого. Поскольку вы находитесь в более счастливом настроении, внезапно все становится лучше. Наслаждайтесь короткими поездками и общением с братьями и сестрами, соседями и родственниками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День денег! (Музыка для ваших ушей.) Ищите способы увеличить свой заработок, потому что это возможно. Вы можете найти более высокооплачиваемую работу. Вы можете увидеть способы заработать деньги на стороне. Возможны сделки с далекими или иностранными интересами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Нет ничего лучше этого. Сегодня Луна в вашем знаке выстроена в ряд с денежными мешками удачливого Юпитера. Вам понравится общество других и вы получите то, что даете другим в виде доброты, помощи и щедрости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы — чуткий знак и сегодня ваша забота о благополучии других, особенно тех, кому повезло меньше, является искренней. Это может привести к метафизическому или духовному пониманию с вашей стороны. Вы найдете это полезным, если сможете установить прочные отношения с людьми, которым нужна ваша помощь.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Настя Каменских (1987), тренер по футболу Леонид Слуцкий (1971) и актриса Татьяна Самойлова (1934-2014) родились в этот день. Вы крутой, уверенный в себе перфекционист. Вы также кротки, амбициозны и трудолюбивы. С началом нового года вы вступаете в период перемен в своей жизни. Будьте готовы к серьезному повороту. Приветствуйте это, потому что это дает вам захватывающие возможности для изучения новых идей и способов ведения дел. По мере продвижения этих изменений ваша личная независимость будет проверена.