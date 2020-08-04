Ежедневный гороскоп. Вторник 4 августа 2020

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 14:30 до 19:30 сегодня. После этого Луна движется из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете обладать высокой энергией до конца года, потому что Марс в вашем знаке до конца года, что является самым необычным. Тем не менее сегодня в частности вы действительно накачаны энергией! Используйте эту энергию с умом — не прыгайте в глубокий колодец.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы чувствуете оптимизм по поводу своего будущего сегодня. Происходят семейные дискуссии и у многих из вас есть планы на ремонт или переоборудование дома. К счастью, вы можете привлечь деньги в это время. Тем не менее, обстоятельства требуют планирования.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хорошее время для покупок предметов гардероба, за исключением того, что нужно знать об ограничениях Луны сегодня. Не делайте покупки в течение этого времени. Ваш энтузиазм соберет людей сегодня — да, у вас есть эта сила. Может быть, вы хотите настроить свои армии на марш!

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня ваши амбиции усиливаются, потому что вы чего-то взволнованы и считаете, что можете это осуществить. И это вполне может иметь место. Или нет. Не верьте слепой удаче. Тщательно продумайте ситуации и избегайте принятия важных решений сегодня (см. выше).

Лев (23 июля — 22 августа)

Это мощное время с Солнцем и Меркурием в вашем знаке. Между тем, Марс повышает вашу энергию, потому что сегодня получает шанс от Юпитера. О да, это все связано. Вот почему вы хотите путешествовать или делать что-то другое!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с авторитетными фигурами хорошие. Люди восхищаются вами, даже если вы хотите работать в одиночку или за кулисами. Тем не менее, вы будете защищать себя и отстаивать свои права в спорах о совместной собственности. Ваше сексуальное влечение усиливается и сейчас!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Теперь вам нравится общаться с другими, особенно с молодыми людьми. Путешествие или возможность исследовать свой мир доставит вам удовольствие. Сегодня вы должны быть тактичными и дипломатичными в отношениях с партнерами и близкими друзьями, потому что вы можете чувствовать раздражение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы очень хотите много работать и многого достичь в это время. Это не всегда так просто, так как у вас есть энергия — используйте ее! Это хорошее время, чтобы попросить ссуду или обратиться за помощью к другим, но не сегодня, во время оповещения о Луне.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Вы путешественник зодиака и вы беспокойны. Вам нужно сменить обстановку и вы чувствуете себя игривым и шутливым. Не делайте ничего, о чем вы позже пожалеете. Будьте мудрым и будьте добры к себе. Знайте об ограничениях оповещения о Луне сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы имеете дело с большой активностью дома или в вашей семье. Внутренние распри могут существовать, потому что кто-то не согласен с вами. Их желания не ваши желания. Попробуйте найти компромисс, потому что этот стресс будет продолжаться до конца года.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя вам нужно больше спать сейчас, вы энергичны во всех ваших общениях с другими сегодня. Вы можете убедить кого угодно в чем угодно, а значит, настало время для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием и написанием. Проверьте оповещение Луны сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы усердно работаете и становитесь лучше организованными. Тем не менее, сегодня у вас может возникнуть соблазн потратить деньги. Следует признать, что вы упорно трудитесь, чтобы заработать деньги, чтобы вы заработали это право. Тем не менее, будьте в курсе Лунной тревоги сегодня! (Храните свои квитанции.)

Если ваш день рождения сегодня

44-й президент США Барак Обама сегодня разделяет ваш день рождения. Вы щедрый, чуткий лидер который заботится о чувствах и благополучии других. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и преподавания. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.