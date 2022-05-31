Ежедневный гороскоп: Вторник 31 мая 2022



Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок и принятия важных решений сегодня после 16:00. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это тот день, когда будет разумно строить серьезные планы и думать о своем долгосрочном будущем. Вот почему дискуссии с другими будут практичными и приземленными. Прислушайтесь к совету кого-то старше или более опытного, потому что он может быть вам полезен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда дело доходит до денег, покупок или управления своим богатством сегодня, вы будете благоразумны во всех отношениях. Вот почему, если вы ходите по магазинам, вы захотите купить долговечные и практичные вещи. Вы в настроении установить бюджет, потому что не хотите легкомысленно распоряжаться своими с трудом заработанными деньгами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Сатурном, что даст вам более трезвый, реалистичный взгляд на жизнь. Нет вопросов. Из-за этого вы будете мириться с трудностями и напрягаться без жалоб, потому что у вас есть терпение и настойчивость.

Рак (21 июня — 22 июля)

Прошлое будет иметь сильное притяжение для вас сегодня. Возможно, вы захотите изучить юридические документы, некрологи, исторические факты и архивные газеты, чтобы найти интересующую вас информацию. Чтобы оставаться сосредоточенным, вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Приветствуйте советы кого-то старше или более опытного, чем вы сегодня, потому что это может вам как-то помочь. Очевидно, что кто-то, кто знает больше вас, может помочь вам и облегчить задачу. Это хороший день, чтобы подумать о будущих целях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы произведете впечатление на боссов, родителей, учителей и высокопоставленных лиц, потому что они считают вас разумным, ответственным и заслуживающим доверия человеком. (Вы производите на всех прекрасное впечатление.) В свою очередь, вы с удовольствием даете или ищете дельный совет, особенно о мерах по сокращению расходов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это идеальный день, чтобы взяться за учебу или узнать что-то новое, потому что у вас есть терпение и настойчивость, необходимые для выполнения работы. Ваши взгляды на политику и религию сегодня могут быть более консервативными. Вы предпочитаете быть осторожным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы не будете продвигать планы относительно наследства, общей собственности или чего-либо, связанного со страховыми выплатами, пока не будете уверены, что у вас есть все факты и что ваши факты верны. Что бы вы ни делали сегодня, вы будете делать это с большой осторожностью и вниманием к деталям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждение с кем-то старше вас или, возможно, с кем-то, кто имеет больше опыта в определенной области, чем вы, принесет вам сегодня пользу. Вы можете учиться у этого человека. Может быть, вы тот старший, мудрый, опытный человек, который может принести пользу кому-то другому?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете довольны тем, как много работы вы можете сделать сегодня просто потому, что вы мотивированы и готовы работать усердно. Кто-то постарше или поопытнее может дать вам совет. В любом случае, вы будете счастливы работать в одиночку или быть в одиночестве.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшний день имеет некоторые серьезные подтексты. Например, у вас может быть больше обязанностей с детьми. Или что-то, связанное с общественной прогулкой, искусством или спортом, может иметь новый оттенок, требующий большего внимания и заботы. Действуйте осторожно. Будьте осторожны и играйте по правилам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня старший родственник или родитель может дать вам совет. (Никогда не помешает послушать.) Вы также можете сосредоточиться на том, чтобы сделать что-то для обеспечения безопасности своего жилья, либо заключив юридические соглашения на бумаге, либо физически выполняя ремонт дома. Вы хотите, чтобы вещи были надежными и заслуживающими доверия.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Клинт Иствуд (1930) и певец Владимир Кузьмин (1955) сегодня справляют день рождения. Вы умны и изобретательны. Иногда у вас дерзкая, даже бунтарская маска, но по сути вы консервативны. Вы наслаждаетесь игривым остроумием с другими. В этом году ваша тема — служение другим и сильное внимание к отношениям. Пришло время омолодить себя и возможно, сделать макияж.