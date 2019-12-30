Ежедневный гороскоп. Вторник 31 декабря 2019

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Сегодня, после 8:00 у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и принимать важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это идеальный день для решения проблем при общении с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами. Они впечатлены вашей интуицией и оригинальностью, потому что вы найдете решения старых проблем, увидев обстоятельства новым способом. Высказывайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам понравится что-нибудь изучать, потому что вы хотите учиться. Мало того, что вы хотите учиться, вы будете быстро учиться, потому что вы будете быстры в умении соединять точки и видеть взаимосвязи разных событий. В вас сегодня гений!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас могут быть яркие идеи о том, как обращаться с общей собственностью, наследством и всем, что у вас есть совместно с другими. Это потому, что сегодня ваш разум изобилует новыми умными способами видеть мир. Используйте это на практике!

Рак (21 июня-22 июля)

Избегайте скучных людей сегодня, потому что вы хотите, чтобы вас стимулировали! Вас привлекут необычные идеи и интересные люди, и вы обожаете обмениваться с ними интересной новой информацией. Ищите увлекательных людей! Совершите короткую поездку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш разум находится в режиме гения, поэтому вы можете найти решение старых проблем на работе. Вы будете изобретательны и увидите вещи по-новому. Этот же умный подход можно использовать, чтобы узнать что-то о своем здоровье или даже о домашнем животном.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Новая любовь и дерзкие заигрывания возможны сегодня. Неожиданные приглашения на веселые мероприятия могут прийти вам на помощь. Если так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. Ваш ум сегодня очень креативный и оригинальный! Тем не менее, родители должны следить за своими детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сюрприз компании может упасть сегодня, потому что что-то необычное, вероятно, произойдет дома или в вашей семье. Что бы ни случилось, это будет стимулирующим и захватывающим! Возможно, это семейные новости или родственник, которого вы давно не видели? Может быть, что-нибудь необычное и другое.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам понравится путешествовать по новым местам и видеть любые новые явления, которые вас интересуют, потому что ваш ум сегодня любопытен и жив! Вам понравится открывать что-то, чего вы не знали, и знакомиться с интересными людьми. Спонтанные короткие поездки возможны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Доверьтесь своим идеям зарабатывания денег сегодня, потому что вы способны видеть вещи по-новому! Кроме того, вы также способны решать старые проблемы, потому что вы попробуете новые, изобретательные подходы. Вас заинтересуют покупки высокотехнологичных предметов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это стимулирующий день, поэтому вы чувствуете себя более живым и бодрым, чем в другое время. Все, с чем вы сталкиваетесь, кажется, имеет захватывающее, электрическое качество! Решения, которые ускользали от вас в прошлом, внезапно станут очевидными. Кто знал? Вы сделали это!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Исследования могут показать потрясающие результаты сегодня, потому что вы будете по-новому подходить к вещам. Или, возможно, вы будете интуитивно решать ситуации по-новому из-за новой информации? Что-то удивительное порадует вас. Доверяйте своим внутренним инстинктам, потому что вы находитесь в зоне!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете встретить настоящего персонажа сегодня, что будет весело, потому что вам будет скучно с любым, кто скучен и поглощен рутиной. Сегодня вы хотите, чтобы произошло что-то другое! Вы хотите изучать новые вещи и открывать необычные идеи. Спонтанная поездка или посещение нового и необычного места понравится!

Если ваш день рождения сегодня

Артист балета Николай Цискаридзе разделяет ваш день рождения сегодня. Вы энергичны, решительны и трудолюбивы. Ваш оптимизм вселяет в вас уверенность. Перед лицом невзгод вы всегда будете сопротивляться. В этом году вы заканчиваете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не имеет значения, и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!