Ежедневный гороскоп: вторник 30 ноября 2021

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 23:00. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы сесть с партнерами и близкими друзьями, чтобы обсудить практические вопросы и планы на будущее. Примечание: это прекрасный день для учебы и это особенно хороший день, чтобы закончить работу или рукопись. «Наконец!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения совместной собственности, долга, налогов, наследства и страхования сегодня будут продуктивными, потому что люди находятся в практическом расположении духа. Они хотят, чтобы работа была сделана и они хотят, чтобы все делалось правильно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас будет практическая, серьезная дискуссия. Это хорошая идея! Возьмите за правило сесть с кем-нибудь, чтобы составить планы на конкретном уровне и найти способы их реалистичного выполнения. Прислушивайтесь к советам опыта.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам легко работать и добиваться результатов! Ваш ум сосредоточен и вы мотивированы сделать как можно больше. Обсуждения о здоровье (возможно, о зубах, костях и суставах) будут продуктивными. Вы также можете решить проблемы с домашними животными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы работаете в сфере искусства или индустрии развлечений, это отличный день для занятий с мастером или учителем. Это идеальный день для практики, чтобы вы могли отточить свою технику, потому что у вас есть целеустремленность, терпение и мотивация для этого.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родитель или старший член семьи может дать вам сегодня отличный совет. Слушать, конечно, никогда не повредит и это всегда вежливо и уважительно. Это хороший день, чтобы обсудить домашний ремонт или то, как что-то исправить и сделать вашу домашнюю рутину более приятной.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете планировать и создавать расписания сегодня. Это не тот день, чтобы расслабиться и хорошо провести время. Наоборот! Поговорите с другими, чтобы узнать, как что-то делать, чтобы у вас были практические знания, чтобы привести вещи в движение. Прислушайтесь к советам кого-то постарше или опытнее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы добьетесь больших успехов в финансовых вопросах, потому что вы находитесь в разумном и практичном настроении. Вы можете найти способы сократить расходы. Вы можете установить для себя бюджет. Возможно, вы увидите более эффективные способы использовать свои ресурсы и максимально использовать то, что у вас есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня, даже если вы не работаете, вы будете тратить время на размышления о серьезных вещах, потому что находитесь в серьезном настроении. Воспользуйтесь этой энергией, пока она длится, чтобы успеть сделать как можно больше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши усилия по исследованию или изучению истории или получить информацию из прошлого сегодня принесут отличные результаты. Во-первых, вы в правильном настроении. Вы серьезны. Вы не пропустите детали. Ваш подход ко всему будет аналитическим и логичным. Браво!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждение с кем-то постарше и возможно, более опытным будет для вас сегодня полезным. Даже если это не ваше первое родео, всегда найдется кто-то, кто знает больше или кто-то, у кого есть несколько полезных советов, которыми вы можете воспользоваться. Будьте открыты и выслушайте все, что попадется вам на пути.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поговорите с родителями, начальниками, VIP-персонами и полицией, чтобы добиться желаемых результатов сегодня. Люди будут вас слушать и наоборот, вы их будете слушать. Обращайтесь к ним за советом, потому что вы получите пользу от руководства, касающегося большого мира.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Светлана Жильцова (1936) и телеведущая Лариса Вербицкая (1959) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас отличные словесные навыки и вы умеете излагать свои мысли с острым юмором. Вы теплые, заботливые и отзывчивые. Вы также трудолюбивы и обладаете личным чувством этики и чести. Этот год для вас — время новых начинаний. Это означает, что вам нужно набраться смелости, чтобы исследовать новые идеи, и быть готовым открыть любую дверь.